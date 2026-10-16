इन्फ्लुएंसर सानिया मिस्त्री की AI तस्वीरों पर महाराष्ट्र साइबर सख्त, वेबसाइट को नोटिस

महाराष्ट्र में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सानिया मिस्त्री की AI से बनाई गई अश्लील और मॉर्फ्ड तस्वीरें वायरल होने के मामले में महाराष्ट्र साइबर ने सख्त कार्रवाई की है. सानिया मिस्त्री की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र साइबर ने आपत्तिजनक तस्वीरों को इंटरनेट से हटाने की प्रक्रिया शुरू की है. वहीं, तस्वीरें बनाने और वायरल करने वालों की तलाश जारी है.

IT एक्ट के तहत नोटिस, आपत्तिजनक तस्वीरें हटाने के निर्देश

मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र साइबर ने तकनीकी और कानूनी कार्रवाई शुरू की. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत संबंधित वेबसाइट को नोटिस जारी कर आपत्तिजनक तस्वीरें तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं. इसका उद्देश्य तस्वीरों को आगे वायरल होने से रोकना है.

AI जांच में तस्वीरें फर्जी होने की पुष्टि

महाराष्ट्र साइबर ने AI आधारित डीपफेक डिटेक्शन टूल की मदद से तस्वीरों की तकनीकी जांच की. जांच में सामने आया कि सानिया मिस्त्री की तस्वीरों के साथ डिजिटल छेड़छाड़ की गई थी और वे असली नहीं थीं. महाराष्ट्र साइबर ने तस्वीरों के फर्जी और मॉर्फ्ड होने की पुष्टि करते हुए आधिकारिक प्रमाण पत्र भी जारी किया है. वहीं IT) अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत संबंधित वेबसाइट को नोटिस जारी कर तस्वीरें हटाने को कहा गया है.

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तस्वीरें बनाने और शेयर करने वालों की तलाश

महाराष्ट्र साइबर ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि AI का इस्तेमाल कर किसी की निजता का उल्लंघन करना, अश्लील डीपफेक सामग्री बनाना या उसे शेयर करना गंभीर अपराध है. ऐसी सामग्री को आगे प्रसारित करने से बचने की अपील भी की गई है. अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी गतिविधियों में पकड़ा गया तो, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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