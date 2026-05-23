Maharashtra News: महाराष्ट्र में डबल मर्डर से सनसनी! साली और सुपरवाइजर की बेरहमी से हत्या

Nashik Murder Case: महाराष्ट्र में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है. हाल ही में नासिक जिले के देवला तालुका और कल्याण के पास मारल गांव के आसपास हुई दो अलग-अलग घटनाओं ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. एक तरफ पारिवारिक विवाद सुलझाने गई महिला की उसके मेहुणे ने हत्या कर दी, वहीं दूसरी ओर कल्याण में एक सुपरवाइजर की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई.

इन दोनों घटनाओं के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. हालांकि, पुलिस दोनों मामलों की अलग-अलग जांच कर रही है.

साली की चाकू मारकर हत्या

देवला तालुका के भऊर फाटा इलाके में आरोपी श्याम माली और उसकी पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे. इसी झगड़े को सुलझाने और श्याम को समझाने के लिए मृतक छाया जाधव अपने पति, मां और भाई के साथ वहां पहुंची थीं.

बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान आरोपी श्याम अचानक गुस्से में आ गया और उसने छाया जाधव के सीने पर चाकू से जोरदार हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल छाया को तुरंत कलवन ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस दौरान छाया के भाई सोनू कराटे के दोनों हाथों पर भी चाकू से वार किया गया, जिससे वह घायल हो गया.

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घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन ग्रामीणों और सरपंच एडवोकेट वैभव पवार की मदद से उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया. फिलहाल इस मामले में देवला पुलिस स्टेशन मामले की जांच कर रही है.

सुपरवाइजर की हत्या से सनसनी

दूसरी ओर कल्याण के पास मारल गांव के मलखन कंपाउंड इलाके में एक बेहद दुखद घटना घटी है, जहां एक युवक की हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान रवींद्र अहिरे के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 36 साल है. रवींद्र एक निजी कंपनी में सुपरवाइजर के तौर पर काम करते थे.

जानकारी के मुताबिक, मां को अस्पताल से घर छोड़ने के बाद वह रात करीब 9 बजे के आसपास किसी निजी काम से बाहर निकले थे. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे अज्ञात हमलावर ने उन पर अचानक धारदार हथियार से हमला कर दिया. पेट में कई वार होने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

हमले के बाद आरोपी फरार हो गया. टिटवाला पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है.

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