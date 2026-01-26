महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण पुरस्कार देने के ऐलान के बाद प्रदेश में सियासत गरमा गई है. शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल और उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने भगत सिंह कोश्यारी को ये सम्मान देने की निंदा की थी. वहीं अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत पर पलटवार किया है.

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "भगत सिंह कोश्यारी का संपूर्ण जीवन देखें तो उन्होंने एक समर्पित जीवन जिया है. देश की प्रगति में उनका योगदान रहा है. वन रैंक वन पेंशन और सैनिकों की पेंशन से जुड़े मुद्दों को उन्होंने सुलझाया. लेकिन कुछ छोटे मन के लोग जानबूझकर विवाद खड़ा करते हैं. अब कुछ लोगों के समय में किसे क्या-क्या दिया गया, उस विवाद में मैं नहीं पड़ता, वरना दिन कम पड़ जाएंगे."

संजय राउत ने की थी निंदा

बता दें कि संजय राउत ने भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण देने के ऐलान की निंदा की. उन्होंने कहा सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत महायुति सरकार को भी कोश्यारी को पद्म भूषण देने के फैसले की निंदा करनी चाहिए, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले का अपमान किया था.

'उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराया'

उन्होंने ये भी कहा, "भगत सिंह कोश्यारी ने लोकतंत्र और संविधान की हत्या की और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को गिराया था." राउत ने दावा किया कि भगत सिंह कोश्यारी उद्धव ठाकरे की बहुमत वाली सरकार को गिराकर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार लाना चाहते थे."

ये सरकार का सराहनीय फैसला- संजय निरुपम

वहीं शिवसेना नेता संजय निरुपम ने महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का समर्थन करते हुए कहा कि यह भारत सरकार का पूरी तरह से सराहनीय और उचित फैसला है. उन्होंने कहा कि राज्यपाल बनने से पहले भगत सिंह कोश्यारी एक लोकप्रिय जननेता रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में काम किया है.