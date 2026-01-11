महाराष्ट्र: BJP की आलोचना पर CM देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, बोले- 'अजित पवार को संयम...'
Maharashtra Municipal Elections: महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार की ओर से बीजेपी की आलोचना पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ये उन्हें शोभा नहीं देता है.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में महानगरपालिका चुनाव प्रचार के दौरान डिप्टी सीएम और NCP प्रमुख अजित पवार के BJP की आलोचना करने पर नाराज़गी जताई है. सीएम ने कहा कि अजित पवार को संयम बरतना चाहिए था. फडणवीस अजित पवार के बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब दे रहे थे, जिनकी पार्टी सत्ताधारी महायुति का हिस्सा है. अजित पवार पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनावों से पहले स्थानीय शासन को लेकर बार-बार BJP पर निशाना साध रहे हैं.
देवेंद्र फडणवीस ने एक मराठी टीवी चैनल से कहा, ''मेरे पास बहुत सब्र है और यह टूटेगा नहीं. हमने तय किया था कि सहयोगी होने के नाते हम एक-दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे. लेकिन अजीतदादा ने संयम नहीं बरता. पुणे में आलोचनात्मक टिप्पणी करना उन्हें शोभा नहीं देता.''
पुणे में अजित पवार का चाचा के साथ गठबंधन
CM फडणवीस ने आगे ये भी कहा, ''मैंने सहयोगियों या दूसरों के खिलाफ कुछ नहीं कहा है. जब मैं मुंबई आऊंगा तो जवाब दूंगा.'' गौरतलब है कि अजित पवार ने पुणे जिले की दो महानगरपालिकाओं के लिए अपने चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP (SP) के साथ गठबंधन किया है.
अजित पवार लगातार बोल रहे बीजेपी पर हमला
पुणे और पिंपरी-चिंचवड में बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व की आलोचना करते हुए पवार ने आरोप लगाया था कि पिछले 8 से 9 सालों में भारी खर्च के बावजूद उनकी दूरदर्शिता की कमी ने दोनों नगर निकायों को संकट में धकेल दिया है. अजित पवार और सुप्रिया सुले के दलों की ओर से जारी संयुक्त घोषणापत्र में पुणे में स्वास्थ्य सेवा, यातायात में राहत, जल आपूर्ति और किफायती सार्वजनिक परिवहन, जिसमें मुफ्त मेट्रो यात्रा और महानगरपालिका द्वारा संचालित बस सेवाएं शामिल हैं, को बढ़ावा देने का वादा किया गया है.
बता दें कि पुणे और पिंपरी-चिंचवड समेत राज्य भर के 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होने हैं. वोटों की गिनती अगले दिन 16 जनवरी को होगी.
