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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनसरपुर मामले में दोषी को फांसी की सजा, CM फडणवीस ने फैसले पर जताया संतोष, सुनेत्रा पवार ने भी किया स्वागत

नसरपुर मामले में दोषी को फांसी की सजा, CM फडणवीस ने फैसले पर जताया संतोष, सुनेत्रा पवार ने भी किया स्वागत

Pune Child Rape: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नसरपुर में मामले में न्यायालय ने अत्यंत उचित फैसला सुनाया है. ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 29 Jun 2026 02:49 PM (IST)
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  • फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जघन्य कृत्य मान फांसी की सज़ा सुनाई.

महाराष्ट्र के पुणे जिले के नसरपुर में चार साल की बच्ची का रेप कर हत्या करने के दोषी भीमराव कांबले को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. इस फैसले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. सीएम फडणवीस ने कोर्ट के फैसले पर संतोष व्यक्त किया है, तो वहीं सुनेत्रा पवार ने फैसले का स्वागत किया है. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालय ने अत्यंत उचित फैसला सुनाया है. ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने न्यायालय का भी हृदय से आभार व्यक्त किया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के पुलिस अधीक्षक और सरकारी वकील अजय मिसर को फोन कर उन्हें बधाई दी.

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मुख्यमंत्री ने जांचकर्ताओं को सराहा

उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की सुनवाई रिकॉर्ड समय में पूरी हुई, जिसके लिए उन्होंने जांच एजेंसियों और पूरी जांच टीम के कार्य की सराहना भी की. उन्होंने कहा, "यह एक बड़ा फैसला है. हमारी सरकार ने दिखा दिया है कि महिला सुरक्षा बेटियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है. ये न्याय सबके लिए है मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी."

सुनेत्रा पवार ने फैसले का किया स्वागत

नसरापुर मामले पर उपमुख्यमंत्री एवं पुणे जिले की पालकमंत्री सुनेत्रा पवार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए सरकार ठोस निर्णय लेगी.  
उन्होंने कहा कि निर्ममता से हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है. यह सबसे तेज गति से फैसला आने वाले मामलों में से एक माना जाएगा. मैं न्यायालय के इस फैसले का दिल से स्वागत करती हूं.  

उन्होंने आगे कहा कि इस निर्णय से अपराधियों में कानून का डर पैदा होगा और भविष्य में लोग इस तरह के अपराध करने की हिम्मत नहीं करेंगे. पुलिस ने इस मामले में बेहद तत्परता और प्रभावी ढंग से काम किया है. महिलाओं, माताओं और बच्चों को न्याय दिलाने के लिए सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है. ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए समाज और सरकार मिलकर ठोस कदम उठाएंगे. 

कोर्ट ने आज सुनाया था फैसला

बता दें कि बच्ची के रेप और मर्डर मामले में सोमवार (29 जून) को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज एसआर सालुंके ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने अपने अंतिम फैसले में कहा कि दोषी भीमराव कांबले फांसी का पात्र है. कोर्ट ने कहा कि  इस जघन्य और घिनौने वारदात के लिए उम्रकैद की सजा पर्याप्त नहीं है. इसके लिए फांसी की सजा भी छोटी है, लेकिन कोर्ट के पास देने को इससे बड़ी सजा नहीं है. फैसला सुनाने के दौरान बच्ची के परिजन कोर्ट में मौजूद थे.  

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 1 मई को पुणे के नसरपुर में एक 65 साल का आदमी अपने घर के सामने खेल रही एक बच्ची को गौशाला में ले गया और उसके साथ गलत काम किया. फिर उसने उसे पत्थर से कुचलकर मार डाला और उसके शव को गोबर के ढेर के नीचे ढक दिया था. दोपहर में बच्ची के न मिलने पर तलाश की गई तो बच्ची गौशाला में मृत मिली.  इलाके के CCTV फुटेज चेक करने पर आरोपी का पता चल सका. इस मामले पर कोर्ट ने 25 जून को आरोपी को दोषी करार दिया था, लेकिन कोर्ट में आरोपी को अपने किए का जरा भी पछतावा नहीं था. आज कोर्ट ने इस मामले में उसे सजा सुनाई है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Sunetra Pawar MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS
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