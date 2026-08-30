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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: समृद्धि हाईवे पर गैस लीक से मचा हड़कंप, नागपुर-मुंबई ट्रैफिक डायवर्ट

महाराष्ट्र: समृद्धि हाईवे पर गैस लीक से मचा हड़कंप, नागपुर-मुंबई ट्रैफिक डायवर्ट

महाराष्ट्र के समृद्धि हाईवे पर गैस पाइपलाइन लीक से हड़कंप मच गया है. इस दौरान नागपुर-मुंबई ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया गया है. वहीं मौके पर पुलिस-प्रशासन की टीम मौजूद है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 30 Aug 2026 10:09 AM (IST)
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महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में समृद्धि हाईवे पर एक बड़ी घटना सामने आई है. हाईवे पर गैस पाइपलाइन लीक होने से इलाके में हड़कंप मच गया है. गैस लीक होने की वजह से हाईवे पर काफी बदबू फैल गई है और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं. एहतियात के तौर पर नागपुर से मुंबई जाने वाले ट्रैफिक को फिलहाल डायवर्ट कर दिया गया है.

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में शनिवार शाम मुंबई-नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे के किनारे से गुजर रही पीएनजी पाइपलाइन में रिसाव का पता चला. पुलिस ने यह जानकारी दी.  पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शाम 6:15 बजे दौलताबाद पुलिस थाना क्षेत्र के ताकलेवाड़ी शिवर इलाके में पाइपलाइन में रिसाव का पता चला. उन्होंने बताया, "पाइपलाइन के वाल्व बंद कर दिए गए हैं. एक्सप्रेसवे पर यातायात नहीं रोका गया.

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गैस लीक के चलते रूट डायवर्ट

इस बीच गैस लीक की घटना को देखते हुए लासूर हदास पिंपलगांव टोल प्लाजा से ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया गया है. समृद्धि हाईवे पर चैनल नंबर 451.2 पर गैस पाइपलाइन लीक हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं और गैस लीक को रोकने और स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं. इस बीच, गैस लीक होने की वजह से इलाके में काफी बदबू फैल गई है, जिससे यात्रियों में डर का माहौल है.

मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम

घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लिया. शनिवार (29 अगस्त) को शाम करीब 5 बजे एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित गंगापुर तालुका के तकलीवाड़ी के पास गैस लीक की खबर सामने आई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने तत्काल एहतियाती कदम उठाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए. इस घटना से फिलहाल लोग डरे और सहमे हुए हैं.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 30 Aug 2026 10:09 AM (IST)
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