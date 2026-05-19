देशभर में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच अफरा-तफरी और डर का माहौल देखने को मिल रही है. हालत ये हैं कि घबराए लोगों की भीड़ पेट्रोल पंपों पर बढ़ रही है. ऐसा है नजारा महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में देखने को मिला, जहां मंगलवार की सुबह वैजापुर तालुका स्थित महालगांव में पेट्रोल पंप पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

महाराष्ट्र के संभाजीनगर के पेट्रोल पम्पों पर सुबह से ही तेल लेने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं. इनमें से कई तो ऐसे हैं जो अपनी गाड़ियों के साथ बड़ी-बड़ी कैन लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल-डीजल को स्टोर कर सके. इस दौरान पेट्रोल पंप पर ट्रैक्टर, चार पहिया और दोपहिया वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली. जिसकी वजह से यहां जाम तक की स्थिति बन गई.

पेट्रोल-डीजल लेने के लिए उमड़े लोग

ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच अब देश के कई हिस्सों में तेल का संकट मंडराने लगा है, जिसे लेकर आम लोगों के अंदर डर का माहौल देखने को मिल रहा हैं. पश्चिम एशिया में जारी संकट के चलते वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई हैं. जिसके चलते एक हफ्ते में दो बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है.

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पेट्रोल पंपों लगी वाहनों की कतार

स्थानीय लोगों में पेट्रोल-डीजल को लेकर संशय का माहौल देखने को मिल रहा है. कई पेट्रोल पंपों पर डीजल की किल्लत महसूस होने के कारण चालू पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है. खेती के काम के लिए भी डीजल नहीं मिलने से किसानों की भीड़ बड़ी संख्या में पेट्रोल पंप पर भीड़ जमा होती देखी गई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की है कि लोग कम से कम तेल का इस्तेमाल करें और कार पूल करने, सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करने की अपील की गई है. यहीं नहीं कई कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम करने की भी सलाह दी गई है.