Maharashtra News: महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पुलिस कर्मचारी की मौत के तीन साल बाद उसकी हत्या का खुलासा हुआ है. इस मामले में मृतक की अपनी ही बेटी आरोपी है, जो पुलिस विभाग में कार्यरत है. उस पर पिता को जहर देकर मारने का आरोप लगा है. इस खुलासे के बाद पुलिस विभाग समेत पूरे जिले में हड़कंप मच गया है.

जानकारी के मुताबिक, 25 अप्रैल 2023 को 45 साल के जयंत बल्लावार की ड्यूटी के दौरान जिला अधिकारी कार्यालय के प्रशासनिक भवन में अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई थी. उस समय मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए थे. हालांकि, हाल ही में मामले में नया मोड़ तब आया जब केस में आरोपी दामाद आशीष शेडमाके ने पुलिस के सामने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए बताया कि उसकी पत्नी आर्या बल्लावार ने ही अपने पिता की हत्या की साजिश रची थी.

पुलिस जांच में क्या पता चला?

पुलिस जांच में सामने आया है कि आर्या बल्लावार अपने प्रेम संबंधों को लेकर पिता के विरोध से नाराज थी. बताया जा रहा है कि 2022 से आर्या और आशीष के बीच संबंध थे, जिनका जयंत बल्लावार विरोध करते थे. इसी के चलते आर्या ने अपने 22 साल के चचेरे भाई चैतन्य गेडाम की मदद से करीब 2 हजार रुपये में जहर खरीदा और ड्यूटी पर जाने से पहले अपने पिता को मिल्कशेक में मिलाकर पिला दिया.

पिता की मौत के बाद दोनों ने शादी की

मिल्कशेक पीने के बाद जयंत बल्लावार अपनी ड्यूटी पर पहुंचे, जहां उनकी हालत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई. पिता की मौत के बाद आर्या और आशीष ने शादी कर ली, लेकिन बाद में दोनों के बीच विवाद बढ़ गया. इसी दौरान अनुशासनहीनता के कारण आशीष को पुलिस ट्रेनिंग से बर्खास्त कर दिया गया. बाद में आपसी विवाद के चलते आशीष ने यह पूरा मामला उजागर कर दिया.

इस मामले में रामनगर पुलिस ने आरोपी महिला पुलिस कांस्टेबल आर्या बल्लावार, आशीष शेडमाके, चैतन्य गेडाम और जहर बेचने वाले एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आगे की जांच कर रही है और पूरे मामले की गहराई से पड़ताल की जा रही है.