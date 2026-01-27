हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रITI में PM सेतु योजना को मंजूरी से शत्रु संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी माफ तक, महाराष्ट्र कैबिनेट के बड़े फैसले

ITI में PM सेतु योजना को मंजूरी से शत्रु संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी माफ तक, महाराष्ट्र कैबिनेट के बड़े फैसले

Maharashtra Cabinet Meeting: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने युवाओं के कौशल विकास हेतु 'पीएम सेतु' योजना, MSME ठेकेदारों के लिए TReDS प्लेटफॉर्म और धुले सूतगिरणी के पुनरुद्धार जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

By : वैभव परब | Updated at : 27 Jan 2026 07:39 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में युवाओं के कौशल विकास, औद्योगिक क्षेत्र की मजबूती और राजस्व नियमों में सुधार को लेकर कई दूरगामी निर्णय लिए गए हैं. इन निर्णयों में विशेष रूप से युवाओं के रोजगार और सरकारी भूमि के पट्टा (लीज) नियमों को सरल बनाने पर जोर दिया गया है.

राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में अब ‘पीएम सेतु’ (PM SETU) योजना लागू की जाएगी. इसका उद्देश्य उम्मीदवारों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को सुगम बनाना है.

यह योजना पहले चरण में नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर और पुणे जिलों के ITI में शुरू होगी. अगले चरणों में इसे पूरे राज्य की अन्य संस्थाओं में भी विस्तारित किया जाएगा. इस अपग्रेडेशन से तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को सीधे उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाएगा.

ठेकेदारों के लिए TReDS प्लेटफॉर्म: भुगतान में आएगी तेजी

लोक निर्माण विभाग (PWD) से जुड़े सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (MSME) श्रेणी के ठेकेदारों और उद्यमियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की गई है. अब उनके लंबित भुगतानों के निपटारे के लिए TReDS (Trade Receivables Discounting System) प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा. इससे भुगतान में होने वाली देरी कम होगी और छोटे उद्यमियों की कार्यशील पूंजी बनी रहेगी.

सरकारी भूमि पट्टा (Lease) अवधि में वृद्धि

राजस्व विभाग के अंतर्गत, विभिन्न उद्देश्यों के लिए दी जाने वाली शासकीय भूमि के पट्टे की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 और संबंधित नियमों के तहत, विशेष रूप से 30 वर्षों के लिए दी गई लीज अवधि को अब नियमानुसार विस्तार दिया जाएगा. इससे उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संस्थाओं को जमीन के स्वामित्व और उपयोग में स्थिरता मिलेगी.

शत्रु संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी माफ

कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार करते हुए केंद्र या राज्य सरकार के अधीन आने वाली शत्रु संपत्तियों (Enemy Property) की खरीद-फरोख्त पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) को पूरी तरह माफ करने का निर्णय लिया है. इससे इन संपत्तियों के निपटान और हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज हो सकेगी.

धुले सूतगिरणी का होगा पुनरुद्धार

सहकारी और वस्त्र उद्योग क्षेत्र को मजबूती देने के लिए धुले स्थित जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणी के पुनरुद्धार का फैसला लिया गया है. इसके वित्तीय सहयोग और पुनरुद्धार योजना के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), नई दिल्ली को सिफारिश भेजी जाएगी.

कैबिनेट बैठक के प्रमुख बिंदु

विभाग प्रमुख निर्णय
कौशल विकास नागपुर, पुणे, संभाजीनगर के ITI में ‘पीएम सेतु’ लागू,
लोक निर्माण MSME ठेकेदारों के भुगतान हेतु TReDS का उपयोग.
राजस्व सरकारी जमीन की लीज अवधि में बढ़ोतरी और शत्रु संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी माफ.
वस्त्र उद्योग धुले सूतगिरणी के पुनरुद्धार की सिफारिश.

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read
Published at : 27 Jan 2026 07:39 PM (IST)
Tags :
Maharashtra Cabinet MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
बिहार
UGC New Rules: यूजीसी बिल से मचे बवाल पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, कहा- 'एक बेहद ही...'
UGC बिल से मचे बवाल पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, 'एक बेहद ही सराहनीय कदम'
क्रिकेट
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
Advertisement

वीडियोज

Ayodhya GST Officer: शंकराचार्य के खिलाफ इस्तीफागुस्से में GST Officer पर जबरदस्त बरसे!
Budget 2026: Joint Income Tax Return से Middle Class को बड़ी राहत | Paisa Live
Vizhinjam Port: India का नया Maritime Hub जो China और Singapore को टक्कर देगा | Paisa Live
₹92 तक टूटा Rupee, Dollar के सामने Middle Class पर सीधा असर | Paisa Live
अनुपमा की शॉल बनी प्रेरणा की दुश्मन, किडनैपर्स ने समझ लिया उसे अपना शिकार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
बिहार
UGC New Rules: यूजीसी बिल से मचे बवाल पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, कहा- 'एक बेहद ही...'
UGC बिल से मचे बवाल पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, 'एक बेहद ही सराहनीय कदम'
क्रिकेट
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
विश्व
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? आसिम मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक 4 ब्रिटिश नागरिक गिरफ्तार
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक चार गिरफ्तार
यूटिलिटी
आपके घर के लिए कितने लीटर का गीजर सही रहेगा, जान लीजिए काम की बात
आपके घर के लिए कितने लीटर का गीजर सही रहेगा, जान लीजिए काम की बात
ट्रेंडिंग
Video: खली ने सेल्फी ले रहे फैन को दिया धक्का, वीडियो वायरल होने पर खौल उठा यूजर्स का खून
खली ने सेल्फी ले रहे फैन को दिया धक्का, वीडियो वायरल होने पर खौल उठा यूजर्स का खून
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget