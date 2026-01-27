मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में युवाओं के कौशल विकास, औद्योगिक क्षेत्र की मजबूती और राजस्व नियमों में सुधार को लेकर कई दूरगामी निर्णय लिए गए हैं. इन निर्णयों में विशेष रूप से युवाओं के रोजगार और सरकारी भूमि के पट्टा (लीज) नियमों को सरल बनाने पर जोर दिया गया है.

राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में अब ‘पीएम सेतु’ (PM SETU) योजना लागू की जाएगी. इसका उद्देश्य उम्मीदवारों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को सुगम बनाना है.

यह योजना पहले चरण में नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर और पुणे जिलों के ITI में शुरू होगी. अगले चरणों में इसे पूरे राज्य की अन्य संस्थाओं में भी विस्तारित किया जाएगा. इस अपग्रेडेशन से तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को सीधे उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाएगा.

ठेकेदारों के लिए TReDS प्लेटफॉर्म: भुगतान में आएगी तेजी

लोक निर्माण विभाग (PWD) से जुड़े सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (MSME) श्रेणी के ठेकेदारों और उद्यमियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की गई है. अब उनके लंबित भुगतानों के निपटारे के लिए TReDS (Trade Receivables Discounting System) प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा. इससे भुगतान में होने वाली देरी कम होगी और छोटे उद्यमियों की कार्यशील पूंजी बनी रहेगी.

सरकारी भूमि पट्टा (Lease) अवधि में वृद्धि

राजस्व विभाग के अंतर्गत, विभिन्न उद्देश्यों के लिए दी जाने वाली शासकीय भूमि के पट्टे की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 और संबंधित नियमों के तहत, विशेष रूप से 30 वर्षों के लिए दी गई लीज अवधि को अब नियमानुसार विस्तार दिया जाएगा. इससे उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संस्थाओं को जमीन के स्वामित्व और उपयोग में स्थिरता मिलेगी.

शत्रु संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी माफ

कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार करते हुए केंद्र या राज्य सरकार के अधीन आने वाली शत्रु संपत्तियों (Enemy Property) की खरीद-फरोख्त पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) को पूरी तरह माफ करने का निर्णय लिया है. इससे इन संपत्तियों के निपटान और हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज हो सकेगी.

धुले सूतगिरणी का होगा पुनरुद्धार

सहकारी और वस्त्र उद्योग क्षेत्र को मजबूती देने के लिए धुले स्थित जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणी के पुनरुद्धार का फैसला लिया गया है. इसके वित्तीय सहयोग और पुनरुद्धार योजना के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), नई दिल्ली को सिफारिश भेजी जाएगी.

