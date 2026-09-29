महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में हिस्सा लिया. इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी. सीएम फडणवीस ने बताया कि राज्य सरकार चार साल की सैन्य सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों को पुलिस और राज्य सरकार के अन्य बलों में समायोजित करेगी तथा उन्हें नई भर्ती परीक्षा और दोबारा प्रशिक्षण से छूट दी जाएगी.

बैठक में फैसला लिया गया कि महाराष्ट्र के पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मुहैया कराया जाएगा. साथ ही समूह-क की वर्दीधारी सेवाओं के पदों पर नियुक्ति मिलेगी. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सैन्य बलों में चार वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए अग्निवीरों को सेवा में शामिल करने की नीति निर्धारित की जाएगी.

इन फैसलों पर लगी मुहर

बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी. इस दौरान महाराष्ट्र चारा विकास नीति घोषित की गई. राज्य के पशुधन के लिए आवश्यक चारे की उपलब्धता सुनिश्चित होगी. इसके अलावा जिलेवार चारा उत्पादन, खेती योग्य घासों की सूची, चारा उपयोगी वृक्षों की सूची, उन्नत चारा फसलें तथा पारंपरिक और गैर-पारंपरिक चारा स्रोतों पर समग्र रूप से विचार किया गया है.

वहीं पशुसंवर्धन, डेयरी विकास एवं मत्स्य व्यवसाय विभाग द्वारा विभिन्न सरकारी चारा विकास योजनाओं की योजना बनाई जाएगी. डेयरी व्यवसाय और पशुपालन जैसे कृषि-सहायक व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा. गृह विभाग द्वारा न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाला निदेशालय के 2,761 पदों के संशोधित आकृतिबंध को मंजूरी दी गई.

कैबिनेट बैठक में गृह विभाग द्वारा ‘महाराष्ट्र कारागार सुधार सेवा अधिनियम, 2025’ में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है. राजस्व, पंजीकरण एवं स्टाम्प शुल्क विभाग द्वारा नागपुर जिले के मौजा बेला (तहसील उमरेड) स्थित 2 हेक्टेयर 37 आर सरकारी भूमि नागपुर म्हाडा को देने की मंजूरी दी गई. म्हाडा जरूरतमंदों और गरीबों के लिए किफायती आवास (स्मार्ट विलेज) परियोजना विकसित करेगा.

सूर्या परियोजना प्रभावितों को 56 वर्ष बाद न्याय मिला है. पालघर के नेवाले और हनुमाननगर की भूमि के पुनर्वितरण को मंजूरी दे दी गई है. राजस्व, पंजीकरण एवं स्टाम्प शुल्क विभाग द्वारा परियोजना प्रभावितों के नाम सातबारा अभिलेख पर दर्ज करने को मंजूरी दी गई.

वहीं मुंबई के बांद्रा (तहसील अंधेरी) स्थित भूखंड के पट्टे के नवीनीकरण को भी मंजूरी मिली है. नेशनल सोसाइटीज फॉर क्लीन सिटीज नामक सामाजिक संस्था को दी गई 6,110 वर्ग मीटर भूमि के पट्टे के नवीनीकरण को भी मंजूरी मिली है.

कोल्हापुर सर्किट बेंच में 459 पदों को मिली मंजूरी

बैठक में मुंबई उच्च न्यायालय की कोल्हापुर सर्किट बेंच (चलित खंडपीठ) के लिए विभिन्न संवर्गों में 459 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई. इसमें समूह-अ के 20, समूह-ब के 35, समूह-क के 276 और समूह-ड के 128 पद शामिल हैं. विधि एवं न्याय विभाग द्वारा इन पदों से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान को मंजूरी दी गई.

बता दें कि छत्रपति संभाजीनगर के वालुज में दीवानी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित किया जाएगा. न्यायालय की स्थापना तथा इसके लिए न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों एवं व्यय के प्रावधान को मंजूरी मिल गई है.

इस दौरान महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स नीति-2024 में संशोधन किया जाएगा. नीति के तहत जोन-3 में स्थापित होने वाले लॉजिस्टिक्स पार्कों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विशेष पूंजीगत प्रोत्साहन मिलेगा. जिलेवार विकसित किए जाने वाले लॉजिस्टिक्स पार्कों की अधिकतम संख्या की शर्त समाप्त की जाएगी. जोन-1 और जोन-2 के पार्कों को 100 प्रतिशत, जबकि जोन-3 के पार्कों को स्टाम्प शुल्क में 75 प्रतिशत छूट दी जाएगी. राज्यस्तरीय समितियों की संरचना में संशोधन किया जाएगा.

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