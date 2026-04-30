बारामती उपचुनाव के नतीजों का इंतजार, जानें कब शुरू होगी वोटों की गिनती, कब आएंगे नतीजे?

महाराष्ट्र की दो विधानसभा सीटों- बारामती और राहुरी पर उपचुनाव संपन्न हो गया है और सोमवार, 4 मई को मतगणना के बाद नतीजों की घोषणा होगी. 4 मई की सुबह से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और शुरुआती रुझान के बाद दोपहर तक नतीजे साफ होने लगेंगे. ऐसे में बारामती और राहुरी के लिए यह अहम दिन है.

वोटों की गिनती आमतौर पर मतगणना सुबह 8.00 बजे शुरू हो जाती है. बैलेट पेपर के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के वोट काउंट किए जाते हैं. जैसे-जैसे गिनती आगे बढ़ेगी, रुझान क्लियर होते जाएंगे और दोपहर 12.00 बजे तक नतीजे साफ होने लगेंगे.

बारामती दिवंगत दिग्गज नेता अजित पवार की पारंपरिक सीट रही है और महायुति की ओर से महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार उम्मीदवार हैं. उनके सामने विपक्षी दलों ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे. हालांकि, कुछ निर्दलीय नेताओं ने अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से इस सीट पर चुनाव हुए.

यह भी पढ़ें: 'अगर महाराष्ट्र में बिजनेस करना है तो...', मंत्री प्रताप सरनाइक का फरमान!

कैसे खाली हुई थी बारामती विधानसभा सीट?

महाराष्ट्र के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के तत्कालीन चीफ अजित पवार की 28 जनवरी 2026 को विमान हादसे में मौत हो गई थी. उनके असामयिक निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी. इसके बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को एनसीपी चीफ और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई. इसी के साथ उन्हें बारामती उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया गया. अजित पवार को श्रद्धांजलि के तौर पर सुनेत्रा पवार की निर्विरोध जीत सुनिश्चित करने के लिए उनके सामने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे.

कैसे खाली हुई राहुरी विधानसभा सीट?

अक्टूबर 2025 में राहुरी से बीजेपी विधायक शिवाजी करदिले का निधन हुआ था, जिसके बाद यह सीट खाली हो गई. उनके बेटे अक्षय करदिले ने राहुरी सीट से चुनाव लड़ा. उनका मुकाबला राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पाटी (शरद पवार) के उम्मीदवार गोविंद मोकाटे और वंचित बहुजन अघाड़ी के संतोष चालके से है.

इन दोनों सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान हुआ. महाराष्ट्र की हाई-प्रोफाइल बारामती सीट पर करीब 58 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. वहीं, राहुरी सीट पर 55.86 प्रतिशत वोटिंग हुई.

यह भी पढ़ें: 'उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर पद...', अंबादास दानवे के प्रत्याशी बनने पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी