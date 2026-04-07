Maharashtra: बुलढाणा में एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत, मां और एक बच्ची अस्पताल में भर्ती

Maharashtra News: महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के धाड इलाके में एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना हुई है, जहां मां सहित चार बच्चों को जहर दिए जाने की आशंका है. इस घटना में तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई है, जबकि मां और एक बच्चा अभी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. इस घटना से पूरे इलाके में मातम छा गया है.

मृत बच्चों की पहचान मोहम्मद (उम्र 4), मशिरा (उम्र 7) और फातिमा (उम्र 8) रूप में हुई है. ये सभी भाई- बहन थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं उनकी मां अफ़रीन (उम्र 34) और छोटी बेटी अश्मिरा (उम्र 3) का बुलढाणा के अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

इलाके में छाया मातम

इस दुखद घटना के बाद धाड गांव में शोक की लहर फैल गई है. एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. हालांकि पड़ोसियों और रिश्तेदारों का कहना है कि यह परिवार पहले पूरी तरह सामान्य था, लेकिन अचानक हुई इस घटना से सभी हैरान हैं.

स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार से ही परिवार के सदस्यों को पेट दर्द, मतली और उल्टी की शिकायत हो रही थी. शुरुआत में इसे सामान्य बीमारी समझा गया, लेकिन धीरे-धीरे हालत बिगड़ती चली गई.

कैसे बिगड़ी हालत?

सोमवार सुबह हालत ज्यादा बिगड़ने लगी, तो सभी सदस्यों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि, इलाज के दौरान सबसे पहले अली और मशिरा की मौत हो गई. मां अफ़रीन का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जबकि फातिमा और अश्मिरा का बच्चों कर डॉक्टर के पास इलाज चल रहा था.

डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद शाम करीब पौने आठ बजे फातिमा ने भी अस्पताल में ही दम तोड़ दिया. डॉक्टरों ने बताया कि फिलहाल छोटी बच्ची अश्मिरा की हालत स्थिर है. डॉक्टरों और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, खाने में जहर होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, अभी तक इस मामले की पुष्टि नहीं हुई है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की आगे की जांच कर रही है. लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी.