हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: गणित में था कमजोर, टीचर ने 9 साल के मासूम को बेरहमी से पीटा, अस्पताल में करना पड़ा भर्ती

Maharashtra: गणित में था कमजोर, टीचर ने 9 साल के मासूम को बेरहमी से पीटा, अस्पताल में करना पड़ा भर्ती

Maharashtra News: बुलढाणा के पिंपलगांव राजा के प्राथमिक स्कूल में गणित की गलती पर 9 साल के छात्र को टीचर ने बेरहमी से पीटा. छात्र का इलाज खामगांव के सामान्य अस्पताल में चल रहा है.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 24 Jan 2026 08:38 PM (IST)
Preferred Sources

Maharashtra News: महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के खामगांव तालुका के पिंपलगांव राजा के जिला परिषद प्राथमिक स्कूल में चौथी क्लास में पढ़ने वाले पवन इंगले नामक छात्र के साथ एक गंभीर घटना सामने आई है. दावा किया जा रहा है कि गणित की गलती के कारण उसके क्लास टीचर रवींद्र ने छात्र को बेरहमी से पीटा. यह पिटाई इतनी क्रूर थी कि छात्र को तुरंत खामगांव के सामान्य अस्पताल में भर्ती करना पड़ा.

पवन इंगले सिर्फ साढ़े नौ साल का है. घटना के तुरंत बाद पिंपलगांव राजा पुलिस को जानकारी दी गई और छात्र को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजा गया. उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और उपचार जारी है. मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही टीचर के खिलाफ औपचारिक मामला दर्ज किया जाएगा.

घटना पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई

हालांकि, इस घटना के बावजूद, पुलिस और शिक्षा विभाग की ओर से टीचर के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. इस घटना ने न केवल माता-पिता बल्कि स्थानीय लोगों में भी गहरा आक्रोश पैदा किया है. विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों के प्रति इस तरह की हिंसा को रोकने के लिए स्कूलों में निगरानी और टीचरों के प्रशिक्षण पर ध्यान देना जरूरी है.

घटना को लेकर मां-बाप में गुस्सा

माता-पिता का कहना है कि यह घटना उनके बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है. उनका आक्रोश इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि राज्य सरकार ने हाल ही में 13 दिसंबर को सभी स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी तय की थी.

यह भी पढ़ें -

AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख की बढ़ने वाली है टेंशन! BJP नेता किरीट सोमैया करने वाले हैं ये काम

मंच पर फिर साथ दिखे दोनों भाई, उद्धव के सामने राज ठाकरे बोले, 'जब मैंने शिवसेना छोड़ी थी तब...'

Published at : 24 Jan 2026 08:38 PM (IST)
Tags :
Buldhana News MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से गायब कर दिया जाता है', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से...', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लापरवाही न होती तो बच जाता मेरा बेटा', इंजीनियर युवराज मेहता की शोक सभा में भावुक हुए पिता
'लापरवाही न होती तो बच जाता मेरा बेटा', इंजीनियर युवराज मेहता की शोक सभा में भावुक हुए पिता
इंडिया
78 साल के रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और RBI को जारी किया नोटिस
रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, SC ने सरकार को जारी किया नोटिस
क्रिकेट
बदल गया 2026 टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल, स्कॉटलैंड की एंट्री; नोट कर लीजिए मैचों की तारीख और समय
बदल गया 2026 टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल, स्कॉटलैंड की एंट्री; नोट कर लीजिए मैचों की तारीख और समय
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: देशभक्ति से भरा सलमान खान का अवतार, ‘बैटल ऑफ गलवान’ का पहला गाना हुआ रिलीज़
Vasudha: Vasudha का टूटा दिल, Dev ने क्यों रची अपनी ही शादी तोड़ने की साजिश? (24.01.2026)
Chitra Tripathi: न्यूज़ रूम में Shankaracharya विवाद की खुली पोल...मचा हड़कंप! | Avimukteshwaranand
Pakistan के खैबर में आत्मघाती हमले में ISI के आतंकी की मौत...| Pakistan News | ISI News
Odisha की महिलाओं के लिए Subhadra Yojana, ₹10,000 सालाना Financial Assistance | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से गायब कर दिया जाता है', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से...', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लापरवाही न होती तो बच जाता मेरा बेटा', इंजीनियर युवराज मेहता की शोक सभा में भावुक हुए पिता
'लापरवाही न होती तो बच जाता मेरा बेटा', इंजीनियर युवराज मेहता की शोक सभा में भावुक हुए पिता
इंडिया
78 साल के रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और RBI को जारी किया नोटिस
रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, SC ने सरकार को जारी किया नोटिस
क्रिकेट
बदल गया 2026 टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल, स्कॉटलैंड की एंट्री; नोट कर लीजिए मैचों की तारीख और समय
बदल गया 2026 टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल, स्कॉटलैंड की एंट्री; नोट कर लीजिए मैचों की तारीख और समय
साउथ सिनेमा
धनुष और मृणाल ठाकुर की क्या हो गई है शादी? जानिए वायरल हो रही वीडियो की सच्चाई
धनुष और मृणाल ठाकुर की क्या हो गई है शादी? जानिए वायरल हो रही वीडियो की सच्चाई
विश्व
US Crime: अमेरिका के जॉर्जिया में भारतीय मूल के शख्स ने पत्नी को मारी गोली, ऐसा क्या हुआ कि रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा?
US में भारतीय मूल के शख्स ने पत्नी को मारी गोली, ऐसा क्या हुआ कि रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा?
ट्रेंडिंग
"ये लोग एआई बैन करवाकर मानेंगे" दो मंजिला मकान को सिर पर लेकर भागा लड़का और फिर हो गया कांड
लाइफस्टाइल
Happy Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस के बेस्ट व्हाट्सएप स्टेटस, कोट्स और शायरी यहां देखें
Happy Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस के बेस्ट व्हाट्सएप स्टेटस, कोट्स और शायरी यहां देखें
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget