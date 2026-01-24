Maharashtra News: महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के खामगांव तालुका के पिंपलगांव राजा के जिला परिषद प्राथमिक स्कूल में चौथी क्लास में पढ़ने वाले पवन इंगले नामक छात्र के साथ एक गंभीर घटना सामने आई है. दावा किया जा रहा है कि गणित की गलती के कारण उसके क्लास टीचर रवींद्र ने छात्र को बेरहमी से पीटा. यह पिटाई इतनी क्रूर थी कि छात्र को तुरंत खामगांव के सामान्य अस्पताल में भर्ती करना पड़ा.

पवन इंगले सिर्फ साढ़े नौ साल का है. घटना के तुरंत बाद पिंपलगांव राजा पुलिस को जानकारी दी गई और छात्र को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजा गया. उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और उपचार जारी है. मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही टीचर के खिलाफ औपचारिक मामला दर्ज किया जाएगा.

घटना पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई

हालांकि, इस घटना के बावजूद, पुलिस और शिक्षा विभाग की ओर से टीचर के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. इस घटना ने न केवल माता-पिता बल्कि स्थानीय लोगों में भी गहरा आक्रोश पैदा किया है. विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों के प्रति इस तरह की हिंसा को रोकने के लिए स्कूलों में निगरानी और टीचरों के प्रशिक्षण पर ध्यान देना जरूरी है.

घटना को लेकर मां-बाप में गुस्सा

माता-पिता का कहना है कि यह घटना उनके बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है. उनका आक्रोश इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि राज्य सरकार ने हाल ही में 13 दिसंबर को सभी स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी तय की थी.

