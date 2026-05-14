Maharashtra: बेटी का कर रहे थे कन्यादान, अचानक पिता को आया हार्ट अटैक, हुई मौत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ग्रामीणों ने मृतक को मिलनसार व मेहनती व्यक्ति बताया।

Maharashtra News: महाराष्ट्र के बुलढाणा के सिंदखेड राजा तालुका के वरदडी गांव में एक शादी समारोह उस समय मातम में बदल गया जब कन्यादान के दौरान लड़की के पिता की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई. इस घटना से पूरे परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई. मृतक की पहचान 50 साल के कुरुमदास कुंडलिक भुतेकर के रूप में हुई है, जिनकी बेटी नंदिनी की शादी जालना जिले के मंठा तालुका के प्रदीप नानोटे से संपन्न हो रहा था.

कन्यादान के समय बिगड़ी तबीयत

जानकारी के मुताबिक, शादी समारोह पूरी धूमधाम से चल रहा था. मंगलाष्टक और अन्य रस्में पूरी होने के बाद जैसे ही कन्यादान का समय आया, तभी कुरुमदास भुतेकर को अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ और वे वहीं गिर पड़े. उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि उनकी पहले भी हार्ट सर्जरी हो चुकी थी.

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खुशियां पलभर में मातम में बदलीं

शादी की खुशियों के बीच हुए इस हादसे ने पूरे माहौल को शोक में बदल दिया. जहां एक तरफ दुल्हन अपने नए जीवन की शुरुआत कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके पिता ने अंतिम सांस ली. घटना के बाद पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. पूरे वरदडी गांव में शोक का माहौल है और लोग भुतेकर परिवार के प्रति संवेदना जता रहे हैं.

ग्रामीणों के मुताबिक, कुरुमदास भुतेकर एक मिलनसार और मेहनती व्यक्ति थे और उनकी सबसे बड़ी इच्छा अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करने की थी, जो उन्होंने पूरी भी की, लेकिन नियति ने उन्हें इस खुशी का पूरा आनंद नहीं लेने दिया.

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