हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र चुनाव: BJP की वजह से एकनाथ शिंदे को मिली हार? चुनाव के बाद दोनों सहयोगी दलों में तनाव

महाराष्ट्र चुनाव: BJP की वजह से एकनाथ शिंदे को मिली हार? चुनाव के बाद दोनों सहयोगी दलों में तनाव

Maharashtra News: बीएमसी चुनाव के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच तनाव बढ़ गया है. बीजेपी के बागी उम्मीदवारों की वजह से शिवसेना के 10 उम्मीदवारों की हार हुई.

By : वैभव परब | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 22 Jan 2026 11:36 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद शिवसेना और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ गई है. जहां बीजेपी शिवसेना की अपेक्षाकृत कम सीटों पर नाराज है, वहीं शिवसेना भी बीजेपी पर बागी उम्मीदवारों के कारण नुकसान होने पर गुस्सा जता रही है.

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, बीजेपी के बागी उम्मीदवारों की वजह से शिवसेना के 10 उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा.

अंधेरी ईस्ट में शिवसेना की प्रतिमा खोपडे को 14 मतों से मिली हार

जानकारी के लिए बता दें कि अंधेरी ईस्ट वार्ड क्रमांक 121 में शिवसेना की प्रतिमा खोपडे को मात्र 14 मतों से हार मिली. इस वार्ड में बीजेपी की मंडल अध्यक्ष जयश्री वळवी ने बगावत की थी. वळवी को 175 वोट मिले. वहीं दिंडोशी वार्ड क्रमांक 41 में शिवसेना की उम्मीदवार मानसी पाटिल को 596 मतों से हार का सामना करना पड़ा. यहां बीजेपी के मंडल सचिव दिव्येश यादव ने बगावत की थी और उन्हें 1260 वोट मिले. अनुशक्ति नगर वार्ड क्रमांक 143 में शिवसेना की शोभा जयभाये को 943 मतों से हार मिली. यहां बीजेपी की महिला तालुका अध्यक्ष स्वाती उम्रटकर ने बगावत की थी.

कुर्ला वार्ड में जय को 970 मतों से हार का करना पड़ा सामना

इसके अलावा कुर्ला वार्ड क्रमांक 169 में शिवसेना विधायक मंगेश कुडाळकर के बेटे जय को 970 मतों से हार का सामना करना पड़ा. यहां बीजेपी के बागी उम्मीदवार (जिला समिति सदस्य) अमित शेलार को 3225 वोट मिले. वर्सोवा वार्ड क्रमांक 61 में शिवसेना की राजूल पटेल को 2005 मतों से चौंकाने वाली हार मिली. यहां बीजेपी की मंडल अध्यक्ष उर्मिला गुप्ता ने बगावत कर 2737 वोट हासिल किए. दिंडोशी वार्ड क्रमांक 39 विनया सावंत को 2352 मतों से हार मिली. यहां बीजेपी मंडल अध्यक्ष की पत्नी सुमन सिंह ने बगावत कर राष्ट्रवादी कांग्रेस से चुनाव लड़ा. आरोप है कि यहां बीजेपी पदाधिकारियों ने शिवसेना को अपेक्षित सहयोग नहीं दिया.

मागाठाणे वार्ड से बीजेपी की उम्मीदवार प्रीति दांडेकर को मिले 2745 वोट

साथ ही मागाठाणे वार्ड क्रमांक 12 में शिवसेना की सुवर्णा गवस को 2884 मतों से हार का सामना करना पड़ा. यहां बीजेपी की बागी उम्मीदवार प्रीति दांडेकर को 2745 वोट मिले. वांद्रे पूर्व वार्ड क्रमांक 94 में पल्लवी सरमळकर को 2360 मतों से हार मिली. यहां बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रेश्मा मालुसरे ने बगावत कर 6832 वोट हासिल किए. यदि यह बगावत नहीं होती तो पल्लवी सरमळकर की जीत आसान मानी जा रही थी. सायन कोळीवाडा वार्ड क्रमांक 173 में शिवसेना की उम्मीदवार पूजा कांबळे को 4974 मतों से हार मिली. यहां बीजेपी की बागी उम्मीदवार और मंडल अध्यक्ष शिल्पा केळुसकर को 9310 वोट मिले.

सीटों के बंटवारे में शिवसेना को मिले लगभग 30 वार्डों में बीजेपी के इच्छुक उम्मीदवारों ने बगावत कर शिवसेना के सामने चुनौती खड़ी की. इसके चलते शिवसेना उम्मीदवारों की जीत की राह कठिन हुई और कुछ को हार का सामना करना पड़ा, यह बात आंकड़ों से साफ तौर पर सामने आ रही है.

ये भी पढ़िए- 'नाम में गांधी जोड़ने से कोई संत नहीं बन जाता', राहुल गांधी पर भड़के तेज प्रताप यादव

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read
Published at : 22 Jan 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
Maharashtra News BJP Shiv Sena BMC Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Board of Peace for Gaza: गाजा ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में ट्रंप के साथ कितने देश, कौन-कौन खिलाफ, भारत क्या करेगा? जानें
गाजा ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में ट्रंप के साथ कितने देश, कौन-कौन खिलाफ, भारत क्या करेगा? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
विश्व
Russia-Ukraine War: '...तो वे मूर्ख होंगे', पुतिन-जेलेंस्की की बात करते करते ये क्या बोल गए ट्रंप
'...तो वे मूर्ख होंगे', पुतिन-जेलेंस्की की बात करते करते ये क्या बोल गए ट्रंप
क्रिकेट
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
Advertisement

वीडियोज

FASTag Users सावधान | Toll नहीं भरा तो NOC और Permit पर लगेगा break | Paisa Live
Market Crash Explained | Sensex 830 Points Down, Nifty 25,000 के नीचे क्यों फिसला? | Paisa Live
Chitra Tripathi: NEET छात्रा का गुनहगार कौन? Postmartam Report में सामने आया चौंकाने वाला मोड़
Freedom At Midnight 2 और Black Warrant के एक्टर Anurag Thakur ने बताया क्यों है Theatre जरूरी
Delhi Murder Case: Mangolpuri में गली में चाकूओं से युवक को गोद गए शख्स | Breaking News | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Board of Peace for Gaza: गाजा ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में ट्रंप के साथ कितने देश, कौन-कौन खिलाफ, भारत क्या करेगा? जानें
गाजा ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में ट्रंप के साथ कितने देश, कौन-कौन खिलाफ, भारत क्या करेगा? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
विश्व
Russia-Ukraine War: '...तो वे मूर्ख होंगे', पुतिन-जेलेंस्की की बात करते करते ये क्या बोल गए ट्रंप
'...तो वे मूर्ख होंगे', पुतिन-जेलेंस्की की बात करते करते ये क्या बोल गए ट्रंप
क्रिकेट
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
बॉलीवुड
The Raja Saab Hindi BO Lifetime: ‘द राजा साब’ बनी सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म, जानें- कितना रहा हिंदी का लाइफटाइम कलेक्शन
‘द राजा साब’ बनी सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म, जानें- कितना रहा हिंदी का लाइफटाइम कलेक्शन
ट्रेंडिंग
बैठे-बैठे Ola की इलेक्ट्रिक बाइक से निकलने लगा धुआं, वीडियो देख भड़के यूजर्स
बैठे-बैठे Ola की इलेक्ट्रिक बाइक से निकलने लगा धुआं, वीडियो देख भड़के यूजर्स
यूटिलिटी
लाडली बहनों के खाते में 1 लाख रुपये भेज सकती है यहां की सरकार, बस करना होगा ये काम
लाडली बहनों के खाते में 1 लाख रुपये भेज सकती है यहां की सरकार, बस करना होगा ये काम
हेल्थ
Breast Cancer: सावधान! क्या आप भी रात भर जागती हैं? सिर्फ गांठ ही नहीं, ये भी हैं ब्रेस्ट कैंसर के बड़े कारण
सावधान! क्या आप भी रात भर जागती हैं? सिर्फ गांठ ही नहीं, ये भी हैं ब्रेस्ट कैंसर के बड़े कारण
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget