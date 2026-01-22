महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद शिवसेना और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ गई है. जहां बीजेपी शिवसेना की अपेक्षाकृत कम सीटों पर नाराज है, वहीं शिवसेना भी बीजेपी पर बागी उम्मीदवारों के कारण नुकसान होने पर गुस्सा जता रही है.

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, बीजेपी के बागी उम्मीदवारों की वजह से शिवसेना के 10 उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा.

अंधेरी ईस्ट में शिवसेना की प्रतिमा खोपडे को 14 मतों से मिली हार

जानकारी के लिए बता दें कि अंधेरी ईस्ट वार्ड क्रमांक 121 में शिवसेना की प्रतिमा खोपडे को मात्र 14 मतों से हार मिली. इस वार्ड में बीजेपी की मंडल अध्यक्ष जयश्री वळवी ने बगावत की थी. वळवी को 175 वोट मिले. वहीं दिंडोशी वार्ड क्रमांक 41 में शिवसेना की उम्मीदवार मानसी पाटिल को 596 मतों से हार का सामना करना पड़ा. यहां बीजेपी के मंडल सचिव दिव्येश यादव ने बगावत की थी और उन्हें 1260 वोट मिले. अनुशक्ति नगर वार्ड क्रमांक 143 में शिवसेना की शोभा जयभाये को 943 मतों से हार मिली. यहां बीजेपी की महिला तालुका अध्यक्ष स्वाती उम्रटकर ने बगावत की थी.

कुर्ला वार्ड में जय को 970 मतों से हार का करना पड़ा सामना

इसके अलावा कुर्ला वार्ड क्रमांक 169 में शिवसेना विधायक मंगेश कुडाळकर के बेटे जय को 970 मतों से हार का सामना करना पड़ा. यहां बीजेपी के बागी उम्मीदवार (जिला समिति सदस्य) अमित शेलार को 3225 वोट मिले. वर्सोवा वार्ड क्रमांक 61 में शिवसेना की राजूल पटेल को 2005 मतों से चौंकाने वाली हार मिली. यहां बीजेपी की मंडल अध्यक्ष उर्मिला गुप्ता ने बगावत कर 2737 वोट हासिल किए. दिंडोशी वार्ड क्रमांक 39 विनया सावंत को 2352 मतों से हार मिली. यहां बीजेपी मंडल अध्यक्ष की पत्नी सुमन सिंह ने बगावत कर राष्ट्रवादी कांग्रेस से चुनाव लड़ा. आरोप है कि यहां बीजेपी पदाधिकारियों ने शिवसेना को अपेक्षित सहयोग नहीं दिया.

मागाठाणे वार्ड से बीजेपी की उम्मीदवार प्रीति दांडेकर को मिले 2745 वोट

साथ ही मागाठाणे वार्ड क्रमांक 12 में शिवसेना की सुवर्णा गवस को 2884 मतों से हार का सामना करना पड़ा. यहां बीजेपी की बागी उम्मीदवार प्रीति दांडेकर को 2745 वोट मिले. वांद्रे पूर्व वार्ड क्रमांक 94 में पल्लवी सरमळकर को 2360 मतों से हार मिली. यहां बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रेश्मा मालुसरे ने बगावत कर 6832 वोट हासिल किए. यदि यह बगावत नहीं होती तो पल्लवी सरमळकर की जीत आसान मानी जा रही थी. सायन कोळीवाडा वार्ड क्रमांक 173 में शिवसेना की उम्मीदवार पूजा कांबळे को 4974 मतों से हार मिली. यहां बीजेपी की बागी उम्मीदवार और मंडल अध्यक्ष शिल्पा केळुसकर को 9310 वोट मिले.

सीटों के बंटवारे में शिवसेना को मिले लगभग 30 वार्डों में बीजेपी के इच्छुक उम्मीदवारों ने बगावत कर शिवसेना के सामने चुनौती खड़ी की. इसके चलते शिवसेना उम्मीदवारों की जीत की राह कठिन हुई और कुछ को हार का सामना करना पड़ा, यह बात आंकड़ों से साफ तौर पर सामने आ रही है.

