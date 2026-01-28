'हमारा, पवार परिवार और महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान', अजित पवार के निधन पर भावुक एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सहयोगी और राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने इस घटना को महाराष्ट्र के लिए बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि आज जो हुआ, उसने हर दिल को झकझोर कर रख दिया है.

उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेने कहा, “आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूं, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूं, एक दुखद घटना कहूं. ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है. हमारे सहयोगी अजित दादा पवार का प्लेन एक्सीडेंट में दुखद मृत्यु हुई है. यह हमारे लिए बहुत ही दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है. उनके परिवार के लिए तो बहुत ही बड़ा दुख है.”

एकनाथ शिंदे ने अजित पवार के व्यक्तित्व को याद करते हुए कहा कि वे एक स्पष्टवक्ता के रूप में जाने जाते थे. उन्होंने कहा, "अजित दादा एक स्पष्टवक्ता के रूप में जाने जाते थे. एक रोकटोक बोलने वाले, देखता हूं, करता हूं, ऐसे शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं थे. जो होना है, वो तुरंत करते थे, जो नहीं होना है, उसे साफ ना कहते थे. लेकिन वो कड़े शब्दों में कहते भी हैं, लेकिन मन के बहुत अच्छे थे और इसका अनुभव मैंने लिया है.”

साथ काम करने का अनुभव

शिंदे ने बताया कि उन्होंने अलग-अलग भूमिकाओं में अजित पवार के साथ काम किया. उन्होंने बताया, “उनके उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में भी मैंने मंत्री के रूप में काम किया. मैं मुख्यमंत्री था, तभी उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया. और देवेंद्र मुख्यमंत्री हैं और उनमें भी हम दोनों ने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है.”

एक टीम की तरह किया काम

शिंदे ने कहा कि “हम टीम बनकर काम कर रहे थे, महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे थे. इसमें एक हमारा टीम वर्क था.” उन्होंने अजित पवार की कार्यशैली का जिक्र करते हुए कहा, “एक समय को बहुत ही महत्व देने वाले, बहुत ही कर्मठ नेता जो है, समयसूचकता रखने वाले नेता जो है.”

एकनाथ शिंदे ने बताया कि अजित पवार ने कई विभागों में काम किया और हर विषय की गहरी जानकारी रखते थे. उन्होंने कहा, “हर एक विभाग की जानकारी लेकर वह अपना स्टेटमेंट करते थे, अपना निर्णय लेते थे.” उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए जब लाडली बहन योजना और अन्य योजनाएं शुरू की गईं, तब अजित पवार का योगदान अहम रहा.

अजित पवार को दी भावुक श्रद्धांजलि

एकनाथ शिंदे ने कहा, “अजित हमारे बीच अभी नहीं रहे और यह हमारा और महाराष्ट्र का, उनके परिवार का बहुत काफी बड़ा नुकसान हुआ है.” उन्होंने अजित पवार को बड़ा भाई बताते हुए भावुक श्रद्धांजलि अर्पित की और ईश्वर से उनके परिवार को इस दुख से उबरने की शक्ति देने की प्रार्थना की.