Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रSIR को लेकर ठाकरे बंधुओं की 'गर्जना' पर BJP का पलटवार, कहा- 'अब क्या घुसपैठिए...'

SIR को लेकर ठाकरे बंधुओं की 'गर्जना' पर BJP का पलटवार, कहा- 'अब क्या घुसपैठिए...'

उद्धव और राज ठाकरे ने रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए 'गर्जना मोर्चा' निकाला. वहीं अब इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 04 Oct 2026 07:45 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासत गरमा गई है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने एसआईआर के विरोध को लेकर ठाकरे बंधुओं के 'गर्जना मोर्चा' पर जोरदार पलटवार किया है. चव्हाण ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संसद में एसआईआर को लेकर दी गई दलीलों का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए प्रक्रिया का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों और नेताओं से कई सवाल पूछे हैं.

रविंद्र चव्हाण ने पूछा कि क्या देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री का फैसला घुसपैठिए करेंगे? अगर ऐसा होता है तो क्या देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह पाएगा? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या एक मतदाता को एक से ज्यादा जगह मतदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए?

रिलेटेड स्टोरी >>

महाराष्ट्र
मुंबई में फिर एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स, सोनिया गांधी का भी जिक्र
मुंबई में फिर एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स, सोनिया गांधी का भी जिक्र
महाराष्ट्र
‘लोगों में चुनाव आयोग के खिलाफ गुस्सा’, उद्धव के सांसद ने साधा निशाना
‘लोगों में चुनाव आयोग के खिलाफ गुस्सा’, उद्धव के सांसद ने साधा निशाना
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC चुनाव: बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, देखें लिस्ट
महाराष्ट्र MLC चुनाव: बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, देखें लिस्ट
महाराष्ट्र
चुनाव आयोग के खिलाफ उद्धव-राज ठाकरे की मुंबई में बड़ी रैली, लोगों से की ये अपील
चुनाव आयोग के खिलाफ उद्धव-राज ठाकरे की मुंबई में बड़ी रैली, लोगों से की ये अपील

विसंगतियों को दूर करने की प्रक्रिया का विरोध क्या सही- बीजेपी

चव्हाण ने पूछा कि जिन नागरिकों की मृत्यु हो चुकी है, क्या उनके नाम मतदाता सूची में बने रहने चाहिए? अगर किसी व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा जगह मतदाता सूची में दर्ज है या मृत व्यक्ति का नाम सूची में मौजूद है, तो ऐसी विसंगतियों को दूर करने की प्रक्रिया का विरोध क्यों किया जाना चाहिए?

ये भी पढ़ें: मुंबई में फिर एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स, सोनिया गांधी का भी जिक्र

SIR का विरोध करने वालों से किए ये सवाल

रविंद्र चव्हाण ने एसआईआर पर सवाल उठाने वाले राजनीतिक दलों और नेताओं से पहले इन मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में पारदर्शिता और शुद्धता लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है.

'पहले सवालों के जवाब दें, फिर विरोध करें'

BJP प्रदेशाध्यक्ष ने एसआईआर का विरोध करने वाले नेताओं से कहा कि उन्हें पहले इन सवालों के जवाब देने चाहिए और उसके बाद ही SIR का विरोध करना चाहिए.

SIR पर महाराष्ट्र की सियासत गर्म

बता दें कि राज और उद्धव ठाकरे के 'गर्जना मोर्चा' के बीच रविंद्र चव्हाण का यह बयान महाराष्ट्र की राजनीति में एसआईआर को लेकर जारी टकराव को और तेज करने वाला माना जा रहा है. विपक्षी दल एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे मतदाता सूची को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की प्रक्रिया के तौर पर पेश कर रही है.

ये भी पढ़ें: ‘लोगों में चुनाव आयोग के खिलाफ गुस्सा’, उद्धव के सांसद ने साधा निशाना

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 04 Oct 2026 07:39 PM (IST)
Tags :
Maharashtra News BJP SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
मुंबई में फिर एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स, सोनिया गांधी का भी जिक्र
मुंबई में फिर एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स, सोनिया गांधी का भी जिक्र
महाराष्ट्र
‘लोगों में चुनाव आयोग के खिलाफ गुस्सा’, उद्धव के सांसद ने साधा निशाना
‘लोगों में चुनाव आयोग के खिलाफ गुस्सा’, उद्धव के सांसद ने साधा निशाना
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC चुनाव: बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, देखें लिस्ट
महाराष्ट्र MLC चुनाव: बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, देखें लिस्ट
महाराष्ट्र
चुनाव आयोग के खिलाफ उद्धव-राज ठाकरे की मुंबई में बड़ी रैली, लोगों से की ये अपील
चुनाव आयोग के खिलाफ उद्धव-राज ठाकरे की मुंबई में बड़ी रैली, लोगों से की ये अपील
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: जाह्नवी-NTR का AI डीपफेक वायरल, आखिर क्या है पूरा सच? (04-10-26)
YRKKH: 🥰Kabir का खुले आसमान तले रोमांटिक डांस, क्या मिटेगी Maira की उदासी? #sbs
Neha Dhupia ने Prince Narula संग बॉन्डिंग पर की बात, बोलीं- ‘जब सब हारेंगे, Prince संभाल लेगा’
शादी के बाद पहली बार साथ दिखेंगे Sonakshi Sinha-Zaheer Iqbal, ‘Tu Hai Meri Kiran’ का बढ़ा बज़
Love & War ने रिलीज से पहले ही कमाए ₹300 करोड़, Ranbir-Alia-Vicky की फिल्म का बड़ा खेल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चिराग पासवान का चौंकाने वाला बयान, 'अगर संदेह है तो चुनाव आयोग को SIR...'
चिराग पासवान का चौंकाने वाला बयान, 'अगर संदेह है तो चुनाव आयोग को SIR...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भदोही से संत रविदास नगर तक... कब-कब बदला जिले का नाम? जानें
भदोही से संत रविदास नगर तक... कब-कब बदला जिले का नाम? जानें
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का SIR पर बयान, '...तो ऐसी प्रक्रिया मनमानी है'
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का SIR पर बयान, '...तो ऐसी प्रक्रिया मनमानी है'
क्रिकेट
तीसरे वनडे में हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने रोहित-विराट पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
तीसरे वनडे में हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने रोहित-विराट पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
ओटीटी
'दृश्यम 3 द कनक्लूजन' की OTT रिलीज, जानें कब और कहां देख सकते हैं अजय देवगन की फिल्म
'दृश्यम 3 द कनक्लूजन' की OTT रिलीज, जानें कब और कहां देख सकते हैं अजय देवगन की फिल्म
इंडिया
बिहार बाढ़ पर राहुल गांधी का BJP पर हमला, कहा - 'डबल इंजन सरकार बताए...'
'17 साल में स्थायी समाधान क्यों नहीं', बिहार बाढ़ पर राहुल गांधी का BJP पर हमला
Home Tips
मोजे से नहीं जा रहे गंदे दाग, ऐसे करें नए जैसा
मोजे से नहीं जा रहे गंदे दाग, ऐसे करें नए जैसा
ट्रेंडिंग
सूरत एयरपोर्ट पर गश खाकर गिरा कर्मचारी, CISF जवानों ने CPR देकर बचाई जान
सूरत एयरपोर्ट पर गश खाकर गिरा कर्मचारी, CISF जवानों ने CPR देकर बचाई जान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget