SIR को लेकर ठाकरे बंधुओं की 'गर्जना' पर BJP का पलटवार, कहा- 'अब क्या घुसपैठिए...'

महाराष्ट्र में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासत गरमा गई है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने एसआईआर के विरोध को लेकर ठाकरे बंधुओं के 'गर्जना मोर्चा' पर जोरदार पलटवार किया है. चव्हाण ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संसद में एसआईआर को लेकर दी गई दलीलों का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए प्रक्रिया का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों और नेताओं से कई सवाल पूछे हैं.

रविंद्र चव्हाण ने पूछा कि क्या देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री का फैसला घुसपैठिए करेंगे? अगर ऐसा होता है तो क्या देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह पाएगा? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या एक मतदाता को एक से ज्यादा जगह मतदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए?

विसंगतियों को दूर करने की प्रक्रिया का विरोध क्या सही- बीजेपी

चव्हाण ने पूछा कि जिन नागरिकों की मृत्यु हो चुकी है, क्या उनके नाम मतदाता सूची में बने रहने चाहिए? अगर किसी व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा जगह मतदाता सूची में दर्ज है या मृत व्यक्ति का नाम सूची में मौजूद है, तो ऐसी विसंगतियों को दूर करने की प्रक्रिया का विरोध क्यों किया जाना चाहिए?

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SIR का विरोध करने वालों से किए ये सवाल

रविंद्र चव्हाण ने एसआईआर पर सवाल उठाने वाले राजनीतिक दलों और नेताओं से पहले इन मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में पारदर्शिता और शुद्धता लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है.

'पहले सवालों के जवाब दें, फिर विरोध करें'

BJP प्रदेशाध्यक्ष ने एसआईआर का विरोध करने वाले नेताओं से कहा कि उन्हें पहले इन सवालों के जवाब देने चाहिए और उसके बाद ही SIR का विरोध करना चाहिए.

SIR पर महाराष्ट्र की सियासत गर्म

बता दें कि राज और उद्धव ठाकरे के 'गर्जना मोर्चा' के बीच रविंद्र चव्हाण का यह बयान महाराष्ट्र की राजनीति में एसआईआर को लेकर जारी टकराव को और तेज करने वाला माना जा रहा है. विपक्षी दल एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे मतदाता सूची को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की प्रक्रिया के तौर पर पेश कर रही है.

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