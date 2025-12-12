हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BMC चुनाव: एकनाथ शिंदे का नाम लेकर पहले महाराष्ट्र BJP चीफ का बड़ा ऐलान, 'किसी भी कीमत पर...'

BMC चुनाव: एकनाथ शिंदे का नाम लेकर पहले महाराष्ट्र BJP चीफ का बड़ा ऐलान, 'किसी भी कीमत पर...'

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 12 Dec 2025 05:59 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में महायुति में तनातनी अब खत्म होती दिखाई दे रही है.  भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने शुक्रवार (12 दिसंबर) को कहा कि उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने निर्देश दिया है कि 31 जनवरी से पहले होने वाले महत्वपूर्ण नगर निगम चुनावों से पहले किसी भी कीमत पर गठबंधन किया जाना चाहिए.

सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे की हुई चर्चा- चव्हाण

चव्हाण ने कहा, 'वरिष्ठ नेताओं ने हमें स्पष्ट रूप से कहा है कि नगर निगम चुनावों से पहले हर हाल में गठबंधन होना चाहिए.' उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने इस मामले पर विस्तार से चर्चा की है.

जनवरी में चुनाव होने की संभावना- चव्हाण

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि वृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) सहित 29 नगर निगमों के चुनाव जनवरी में होने की संभावना है, जबकि जिला परिषद चुनाव में देरी हो सकती है, क्योंकि मामला फिलहाल उच्च न्यायालय में विचाराधीन है.

शिंदे से चव्हाण ने की मुलाकात

उन्होंने बताया कि सीएम फडणवीस ने उनसे एक और दौर की बातचीत करने को कहा था, जिसके बाद उन्होंने गुरुवार रात शिंदे के आवास पर उनसे मुलाकात की. उन्होंने आगे कहा, "हमने नगर निगमों में कुछ समितियां बनाई हैं. लेकिन मुंबई या ठाणे में वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव से पहले ही गठबंधन करने का फैसला कर लिया है." उन्होंने कहा कि अन्य नगर निगमों के लिए गठबंधन का फार्मूला तैयार करने के लिए एक समिति का गठन भी किया जाएगा.

चव्हाण ने बुधवार को नयी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के शीर्ष नेता अमित शाह से मुलाकात की थी, ताकि महाराष्ट्र में होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले वहां के राजनीतिक घटनाक्रम और संगठनात्मक मामलों पर चर्चा की जा सके. शिवसेना और बीजेपी सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के घटक दल हैं, जिसमें दूसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) भी शामिल है.

Published at : 12 Dec 2025 05:56 PM (IST)
