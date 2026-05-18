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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रजमीन विवाद में भाई बना दुश्मन! 10 लाख की सुपारी देकर कराई हत्या, 200 CCTV फुटेज खंगालने के बाद खुला राज

जमीन विवाद में भाई बना दुश्मन! 10 लाख की सुपारी देकर कराई हत्या, 200 CCTV फुटेज खंगालने के बाद खुला राज

Bhiwandi News: महाराष्ट्र के भिवंडी के शेडगांव में 40 वर्षीय परेश पाटिल की हत्या मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि जांच में सामने आया कि हत्या की साजिश उसके सगे भाई ने रची थी.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 18 May 2026 02:45 PM (IST)
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Maharashtra Murder Case: महाराष्ट्र के भिवंडी तालुका के शेडगांव में 12 मई को सामने आई एक हत्या की घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया था. जहां काम पर निकले 40 साल के एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. अब इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया है कि हत्या की साजिश मृतक के सगे भाई ने ही रची थी.

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक परेश टोलाराम पाटिल सुबह करीब 8:45 बजे अपनी मोटरसाइकिल से वसई जा रहे थे. इसी दौरान वाशिंद-अंबाडी रोड पर शेडगांव फाटा के तालाब के पास अज्ञात हमलावरों ने उनके सिर पर हथियार से हमला कर दिया. सिर पर गंभीर वार किए जाने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने ऐसे सुलझाया मर्डर केस

घटना के बाद गणेशपुरी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कमलेश बच्छाव और स्थानीय अपराध शाखा की टीमों ने जांच शुरू की. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कमलेश बच्छाव और संदीप गीते के नेतृत्व में पुलिस की विशेष टीम बनाई गई.

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इस पुलिस टीम ने सभी पहलुओं की गहन जांच कर करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की जांच की. साथ ही तकनीकी विश्लेषण के जरिए आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहन का पता लगाया. इसके बाद राकेश भगवान पाटिल, प्रेमजीत मधुकर घरत और दक्षत भानुकांत भोईर समेत चार लोगों को हिरासत में लिया गया. पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की बात कबूल कर ली.

जमीन विवाद बना हत्या की वजह

जांच में सामने आया कि मृतक परेश और आरोपी नरेश सगे भाई हैं और दोनों के बीच संयुक्त खेती की जमीन और घर को लेकर विवाद चल रहा था. आरोप है कि बड़े भाई परेश ने जमीन और मकान अपने नाम कर लिया था, जिससे छोटा भाई नरेश नाराज था.

इसी बात से नाराज होकर नरेश ने पालघर के कुछ बदमाशों को 10 लाख रुपये की सुपारी देकर अपने ही भाई की हत्या करवाई. फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

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Published at : 18 May 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Brother Killed Brother MAHARASHTRA NEWS CRIME NEWS Bhiwandi Murder Case
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