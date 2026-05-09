Maharashtra Minor Rape Case: महाराष्ट्र के भंडारा जिले के लाखनी इलाके से एक बेहद गंभीर और मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में गुस्सा फैल गया है. पीड़िता की हालत और उसके साथ हुई इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है.

मिली जानकारी के अनुसार, लाखनी पुलिस ने आरोपी रतनलाल उर्फ जागेश्वर सुरचंद कुल्मते (50) को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना दिसंबर महीने का बताया जा रहा है, जिसमें बच्ची अपने पड़ोसी रतनलाल उर्फ जागेश्वर सुरचंद कुल्मते के घर सब्जी लेने गई थी. इस दौरान आरोपी ने घर में अकेले होने का फायदा उठाकर बच्ची के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया.

पीड़िता की हालत और सामने आया सच

इतना ही नहीं, आरोपी ने घटना के बाद बच्ची को यह भी धमकी दी कि अगर उसने किसी को इस घटना के बारें में बताया तो तेरे माता-पिता को जान से मार दूंगा.इस डर के कारण पीड़िता ने कई महीनों तक इस दुख को अपने मन में ही रखा.

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हालांकि, कुछ दिन पहले पीड़िता की तबीयत में अचानक बदलाव आने के बाद परिवार वालों ने उसकी मेडिकल जांच कराई. इस दौरान पता चला कि पीड़िता चार महीने की गर्भवती है, यह सुनते ही परिवार वालों के होश उड़ गए और उन्हें काफी गहरा सदमा लगा.

पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार

इस सदमे से उबरने के बाद पीड़िता के पिता ने लाखनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. घटना की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

राज्य में रोज होने वाली घटनाओं से बड़ा हंगामा मचा हुआ है जबकि भंडारा की इस घटना से जिले में गुस्से की लहर फैल गई है. स्थानीय लोगों की मांग है कि सरकार को ऐसी घटना पर कठोर कानून बनाना चाहिए और आरोपियों को कठोर सजा देनी चाहिए.

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