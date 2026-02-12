इलाज के नाम पर माता-पिता को डराया, फिर डॉक्टर ने 10 दिन की बच्ची को 3 लाख रुपए में बेचा

Maharashtra News: महाराष्ट्र के भंडारा-गोंदिया जिले से चिकित्सा क्षेत्र को शर्मसार कर देने वाली एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जिस डॉक्टर को समाज में देवदूत माना जाता है, उसी डॉक्टर पर 10 दिन की मासूम बच्ची को 3 लाख रुपये में बेचने का गंभीर आरोप लगा है. इस मामले में गोंदिया के मुख्य आरोपी डॉ. नितेश बाजपेयी सहित कुल पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जबकि एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

भंडारा के महिला और बाल विकास विभाग को पांढराबोडी गांव में एक महिला के पास 10 दिन का नवजात बच्चा होने की गुप्त सूचना मिली थी. जब विभाग के अधिकारी जांच के लिए मौके पर पहुंचे तो संबंधित महिला बच्ची को लेकर फरार हो गई, जिससे संदेह गहराया. इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्ची को सुरक्षित हिरासत में लिया. जांच के दौरान इस पूरे मामले के तार सीधे गोंदिया के बालाजी अस्पताल से जुड़ते पाए गए.

बच्चे की बिक्री करने वाले रैकेट में और कितने लोगों का हाथ?

इस बीच जांच में सामने आया कि 3 लाख रुपये में से 1 लाख रुपये नकद और 1 लाख रुपये का चेक डॉक्टर की मदद करने वाली महिला के खाते में जमा किया गया था. शेष 1 लाख रुपये 5 फरवरी को दिए जाने थे. इस घटना से पूरे विदर्भ में हड़कंप मच गया है और गरीबी का फायदा उठाकर इस तरह अस्पताल में इलाज के लिए आए बच्चे को बेचने वाले रैकेट में और कितने लोगों का हाथ शामिल है, इसकी जांच अब भंडारा पुलिस कर रही है.

एक महिला गिरफ्तार, डॉक्टर और 3 अन्य आरोपी फरार

मिली जानकारी के मुताबिक, गोंदिया के बालाजी अस्पताल में एक दंपति ने अपनी 10 दिन की बेटी को इलाज के लिए भर्ती कराया था. डॉ. नितेश बाजपेयी ने माता-पिता को इलाज का खर्च बहुत ज्यादा होने का डर दिखाया. इस बीच नागपुर की एक स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से हम लड़की का मुफ्त इलाज करेंगे, ऐसा झूठा दावा करके डॉक्टर ने माता-पिता से लड़की को अपने कब्जे में ले लिया.

हालांकि, इलाज के बजाय इस डॉक्टर ने भंडारा के पांढराबोडी की एक महिला को इस बच्ची को 3 लाख रुपये में बेच दिया. इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य सूत्रधार डॉ. नितेश बाजपेयी और 3 अन्य आरोपी फरार हैं. भंडारा पुलिस की टीमें फरार डॉक्टर की तलाश में रवाना हो गई हैं. लेकिन इस घटना से जिले सहित विदर्भ में हड़कंप मच गया है.

इन पर दर्ज हैं मामले

इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने कुल पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोपियों में गोंदिया निवासी डॉ. नितेश बाजपेयी को मुख्य सूत्रधार बताया जा रहा है. उनके अलावा भंडारा जिले के पांढराबोडी गांव की मालती वाघमारे, गोंदिया की पूर्णिमा धुर्वे, ललेश्वरी सादेपाच और उमेशसिंह गहलोत के नाम भी आरोपियों की सूची में शामिल हैं.