Beed Murder Case: कॉल रिकॉर्ड ने खोली पोल! पत्नी के आंसुओं के पीछे छिपी थी खौफनाक राज
Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के बीड में युवक किरण सोनवणे की मौत को पहले सड़क हादसा माना गया, लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची थी.
Maharashtra Husband Murder Mystery: महाराष्ट्र के बीड जिले से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया. यहां पति की मौत पर आंसू बहाने वाली पत्नी ही उसकी हत्या की साजिश की मास्टरमाइंड निकली. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि महिला ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति की हत्या की योजना बनाई थी.
1 जून को लिंबागणेश-अंजनवती रोड पर 27 साल के किरण बंडू सोनवणे नामक युवक का शव एक मोटरसाइकिल के नीचे दबा हुआ मिला था. पहली नजर में यह सड़क हादसा लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने के निशान मिलने के बाद पुलिस को हत्या का शक हुआ.
जांच में खुली साजिश की परतें
तकनीकी जांच और मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस मृतक की पत्नी प्रियंका सोनवणे, उसके प्रेमी दशरथ परदेशी और उसके साथी धीरज येडे तक पहुंची. पूछताछ के दौरान सामने आया कि प्रियंका और दशरथ के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे.
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बताया गया कि किरण शराब का आदी था और वह अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था. इसी दौरान प्रियंका और दशरथ के बीच नजदीकियां बढ़ीं. पति के रोज के अत्याचारों से तंग आकर और प्यार में अंधी हो चुकी प्रियंका और दशरथ ने करीब डेढ़ महीने पहले किरण को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और इसमें धीरज को भी शामिल कर लिया.
हत्या के बाद रचा गया हादसे का ड्रामा
31 मई को आरोपियों ने किरण को सुनसान इलाके में ले जाकर रुमाल से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद हत्या को हादसा का नाम देने के लिए शव को सड़क किनारे मोटरसाइकिल के नीचे दबाकर रख दिया गया.
साजिश को छिपाने के लिए आरोपी धीरज ने अपनी गाड़ी से किरण का शव अस्पताल ले जाने का नाटक किया, जबकि प्रियंका घर में बैठकर रोने का ढोंग कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी, ताकि किसी को उस पर शक न हो. हालांकि पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड और अन्य सबूतों के आधार पर पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया.
'कार्यक्रम ओके' बना अहम सबूत
जांच में यह भी सामने आया कि हत्या के बाद प्रियंका और दशरथ के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें 'कार्यक्रम ओके' जैसे कोडवर्ड का इस्तेमाल किया गया. पुलिस के मुताबिक, यही कॉल इस मामले का अहम सबूत साबित हुई. फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और मामले की आगे जांच जारी है.
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