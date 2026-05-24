शादी की खुशियां बनी हादसा! आतिशबाजी में बुरी तरह झुलसा फोटोग्राफर, लाखों का सामान राख

Maharashtra Wedding Accident: महाराष्ट्र के बीड के बारशी रोड इलाके में शादी समारोह के दौरान हुई आतिशबाजी ने एक बड़ा हादसा खड़ा कर दिया. इस घटना में एक फोटोग्राफर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी लाखों रुपये की कैमरा और शूटिंग सामग्री भी पूरी तरह जलकर खाक हो गई. घटना के बाद फोटोग्राफर टीम ने शादी समारोह के इवेंट आयोजक और आतिशबाजी का प्रबंधन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है.

बताया जा रहा है कि यह घटना 28 अप्रैल 2026 को आशीर्वाद मंगल कार्यालय में आयोजित शादी समारोह के दौरान हुई थी, जहां सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर भारी मात्रा में पटाखे फोड़े गए. इसी दौरान फोटोग्राफर अभिषेक कदम गंभीर रूप से झुलस गए, जिनका इलाज फिलहाल छत्रपति संभाजीनगर में चल रहा है.

कैसे हुआ हादसा?

शादी के दौरान पटाखे फोड़ने के समय चिंगारी फैलने से आग तेजी से बढ़ी और वहां मौजूद फोटोग्राफी उपकरण इसकी चपेट में आ गए. कैमरा, लाइटिंग सेटअप और अन्य महंगे उपकरण पूरी तरह जलकर राख हो गए. परिवार वालों का कहना है कि इस घटना में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है और पीड़ित की हालत भी गंभीर बनी हुई है.

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फोटोग्राफर एसोसिएशन की मांग

इस हादसे के बाद फोटोग्राफर एसोसिएशन की टीम ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि शादी समारोह में होने वाली आतिशबाजी के लिए सख्त नियम बनाए जाने चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों.

साथ ही, एसोसिएशन ने यह भी कहा कि शादी समारोह में इस्तेमाल होने वाले पटाखों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की जांच अनिवार्य की जानी चाहिए. परिवार ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है और जांच की मांग की है.

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