Maharashtra News: महाराष्ट्र के बीड़ जिले में ट्रैक्टर की ट्रॉली के नीचे दबकर एक गन्ना तोड़ने वाले युवा मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई. खास बात यह है कि मृतक गणेश डोंगरे सोशल मीडिया पर रीलस्टार थे और दुर्भाग्य से यह हादसा उनकी पत्नी के फेसबुक लाइव के दौरान उनकी आंखों के सामने हुआ. इस घटना से पूरे बीड़ में शोक की लहर दौड़ गई है.

क्या है पूरा मामला?

बीड़ जिला गन्ना तोड़ने वाले मजदूरों का जिला माना जाता है. गन्ने के मौसम में यहां के लाखों परिवार अपनी आजीविका के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों और अन्य राज्यों में गन्ने की कटाई के लिए पलायन करते हैं. बीड़ जिले के वडवणी तालुका के डोंगरेवाड़ी (सोन्नाखोटा) के निवासी गणेश डोंगरे और उनकी पत्नी अश्विनी भी पेट भरने के लिए गन्ने की कटाई के लिए निकले थे.

मेहनत के पसीने से अपने परिवार का भविष्य बनाने का सपना लेकर गणेश डोंगरे अपनी पत्नी और तीन छोटी बेटियों के साथ गन्ने की कटाई के लिए गए थे. हालांकि, गन्ने की ढुलाई के दौरान हुए भीषण हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली उनके ऊपर से गुजर जाने से गणेश की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से उनके बूढ़े माता-पिता, पत्नी और तीन छोटी बेटियों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

महाराष्ट्र के कोने-कोने में जाकर करते हैं काम

वडवणी तालुका के डोंगरेवाड़ी (सोन्नाखोटा) के गणेश डोंगरे के पास केवल एक एकड़ जमीन थी. भोली भाली बूढ़ी मां-बाप होने के कारण परिवार की पूरी जिम्मेदारी गणेश के कंधों पर थी. पत्नी अश्विनी गुणवान और मेहनती थी. हालांकि, तीन बेटियों का पालन-पोषण, माता-पिता की जिम्मेदारी और बढ़ता खर्च के कारण गांव की आय अपर्याप्त थी. टिन के शेड में रहने वाले इस परिवार को बहुत नाजुक आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ रहा था. इसलिए परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए गणेश और अश्विनी ने मुंगला ट्रैक्टर से गन्ने की कटाई करने का फैसला किया. पिछले कुछ सालों से यह जोड़ा महाराष्ट्र के कोने-कोने में जाकर गन्ने की कटाई का काम कर रहा था.

ट्रैक्टर की ट्रॉली ऊपर से गुजर जाने से हुई मौत

इस साल वे महाराष्ट्र के लातूर जिले के एक चीनी कारखाने के कार्यक्षेत्र में अपनी छोटी बेटियों के साथ गन्ने की कटाई कर रहे थे. शनिवार दोपहर को गन्ने से भरा ट्रैक्टर लेकर वे चीनी कारखाने पर तौल के इंतजार में खड़े थे. इसी दौरान पास से गुजर रही दूसरे ट्रैक्टर की ट्रॉली अचानक गणेश के ऊपर गिर गई. इस भीषण हादसे में गणेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर घायल हो गया. कुछ ही पलों में अश्विनी की आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो गया.

पति की मौत पत्नी की आंखों के सामने हुई

इस दुर्घटना को और भी दर्दनाक बनाने वाली बात यह है कि दुर्घटना के समय अश्विनी फेसबुक पर लाइव थी. लाइव चलते समय ही ट्रॉली गणेश के ऊपर गिर गई. पति की मौत पत्नी की आंखों के सामने होते ही उस पर मानो आसमान टूट पड़ा. कुछ ही पलों में यह खबर सोशल मीडिया के माध्यम से बीड़ जिले में फैल गई और पूरा जिला हिल गया.