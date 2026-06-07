'मुझे उसके साथ नहीं रहना'... महाराष्ट्र में पत्नी की बात के बाद युवक ने कर ली आत्महत्या

Maharashtra Suicide Case: महाराष्ट्र के बीड जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां शादी के महज 12 दिन बाद एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. परिवार का आरोप है कि पत्नी द्वारा रिश्ते को स्वीकार न करने और लगातार विवाद के कारण वह मानसिक तनाव में था.

मृतक की पहचान तलाठी गणेश दत्तू कोळी के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 26 साल है. गणेश कोळी लातूर जिले के नांदुर्गा गांव का रहने वाला था. वह पहले पुलिस विभाग में कार्यरत था और बाद में परीक्षा पास कर 2024 में तलाठी के पद पर नियुक्त हुआ था. उसकी शादी 13 मई 2026 को हुई थी. मृतक की मां के बयान के आधार पर पुलिस पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया में जुटी है.

देवदर्शन यात्रा के बाद बढ़ा विवाद

परिजनों के अनुसार, शादी के बाद दोनों कर्नाटक में देवदर्शन के लिए गए थे. वहां से लौटते समय पत्नी को आए एक फोन कॉल को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ. घर लौटने के बाद 18 मई को सत्यनारायण पूजा हुई, लेकिन इसके बाद गणेश काफी परेशान और उदास रहने लगा.

कुछ समय बाद पत्नी अपने मायके बीड चली गई. परिवार का दावा है कि वह अक्सर मोबाइल फोन लॉक रखकर किसी से बातचीत करती थी, जिससे गणेश को शक होने लगा था.

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बहन से साझा किया था दर्द

25 मई की सुबह गणेश ने अपनी बहन को फोन कर बताया कि उसके साथ धोखा हुआ है. उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी का किसी अन्य युवक के साथ प्रेम संबंध है और उसे इसके बारे में कुछ लिखित जानकारी भी मिली थी. जब उसने इस बारे में पत्नी से बात की तो दोनों के बीच तीखा विवाद हुआ. बहन से बातचीत के कुछ घंटों बाद गणेश का फोन बंद हो गया. उसी दिन दोपहर करीब ढाई बजे उसने अंबाजोगाई स्थित कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

पत्नी ने साथ रहने से किया था इनकार

परिजनों के मुताबिक, दो दिन बाद ससुराल आने के लिए फोन किया तो बहू ने सास को साफ बताया कि, 'मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ करवा दी गई है. मुझे गणेश के साथ नहीं रहना है.'

वह घर में रहते हुए भी लगातार फोन लॉक करके किसी से बात करती थी. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की पड़ताल के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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