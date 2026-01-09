Maharashtra: ट्यूशन जा रही नाबालिग लड़की का परिचित ने किया अपहरण, पहाड़ी पर ले जाकर किया रेप

Maharashtra Rape News: ट्यूशन के लिए जा रही एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ रेप करने की चौंकाने वाली घटना महाराष्ट्र के बीड़ जिले के केज तालुका से सामने आई है. इस मामले ने पूरे तालुका में हंगामा मचा दिया है. इस घटना के संबंध में संबंधित आरोपी के खिलाफ केज पुलिस स्टेशन में एक गंभीर अपराध दर्ज किया गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, केज तालुका के एक गांव में रहने वाली पंद्रह साल की एक नाबालिग लड़की हमेशा की तरह ट्यूशन के लिए घर से निकली थी. इसी दौरान उसके परिचित एक युवक ने उसे कार से घुमाने का बहाना बनाया. परिचित होने और विश्वास में लेने के बाद आरोपी ने लड़की को कार में बिठाया. हालांकि, उसे ट्यूशन के बजाय तालुका के बाहर एक पहाड़ी और सुनसान इलाके में ले जाया गया.

पीड़िता ने मां-बाप को पूरी घटना बताई

पुलिस जांच में सामने आया है कि उस जगह पर एकांत का फायदा उठाते हुए आरोपी ने नाबालिग लड़की की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ रेप किया. बेहद डरी हुई और मानसिक आघात में आई लड़की ने घर पहुंचते ही अपने माता-पिता को पूरी घटना बताई. लड़की के दी गई जानकारी के बाद, माता-पिता तुरंत केज पुलिस थाना पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर, पुलिस ने संबंधित युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

केज सहित आसपास के इलाकों में हंगामा

इस चौंकाने वाली घटना के कारण केज तालुका सहित आसपास के इलाकों में तीव्र आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है. नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है और माता-पिता में डर का माहौल है. नागरिकों ने मांग की है कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. केज पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है.