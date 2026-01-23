Maharashtra News: महाराष्ट्र के बीड जिले के सरकारी अस्पताल से एक बेहद संवेदनशील और चिंताजनक मामला सामने आया है, यहां इलाज के लिए आई एक वृद्ध बीमार महिला के साथ सोनोग्राफी सेंटर में अमानवीय व्यवहार किया गया. इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन और कर्मचारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

जानकारी के मुताबिक, वृद्ध महिला जिला अस्पताल की तीसरी मंजिल पर भर्ती थीं. डॉक्टरों ने जांच के लिए सोनोग्राफी कराने की सलाह दी थी. अस्पताल की लिफ्ट बंद होने के कारण कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मानवता दिखाते हुए बुजुर्ग महिला को गोद में उठाकर नीचे सोनोग्राफी सेंटर तक पहुंचाया.

समय से पहले बंद किया गया सोनोग्राफी सेंटर

बताया गया कि वृद्ध महिला शाम छह बजे से पहले ही सोनोग्राफी सेंटर के बाहर पहुंच गई थीं. इसके बावजूद वहां मौजूद महिला कर्मचारी ने तय समय से पहले ही सेंटर का दरवाजा बंद कर दिया. उस समय वृद्ध महिला जमीन पर लेटी हुई थीं, लेकिन कर्मचारी ने उनकी हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया और सेंटर बंद कर वहां से चली गई.

जब वृद्ध महिला के परिजनों ने इस पर सवाल उठाए तो संबंधित कर्मचारी ने उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. सामने बीमार और असहाय बुजुर्ग महिला मौजूद होने के बावजूद कर्मचारी का यह रवैया बेहद असंवेदनशील माना जा रहा है. इस घटना से अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों में नाराजगी है.

अस्पताल प्रशासन पर उठे सवाल

जिला अस्पताल के कर्मचारियों पर पहले भी समय पालन न करने और लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं. इस घटना ने उन आरोपों को और मजबूत कर दिया है. लोगों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है.

जिला शल्य चिकित्सक सतीशकुमार सोलंके ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाली नर्स और संबंधित डॉक्टर के खिलाफ जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे.