Maharashtra News: महाराष्ट्र के बीड ज़िले के धारुर तालुका में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने साहूकारों से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने शव के साथ पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया और संबंधित साहूकारों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की.

आत्महत्या करने वाले युवक का नाम 22 साल के धर्मराज बाडे है, जो धारुर तालुका के गवंदरा का रहने वाला है. इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक, धर्मराज बाडे ने कुछ दिन पहले बालासाहेब कांबले से ब्याज पर करीब 50 हज़ार रुपये उधार लिए थे. कांबले यह पैसे लौटाने के लिए बाडे के घर गया था. इस दौरान उस पर पैसे मांगते हुए परिवार के बारे में अपमानजनक और गंदे शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है.

नींबू के पेड़ से लटककर आत्महत्या

धर्मराज बाडे इस घटना से मानसिक रूप से तनाव में था. आखिर में यह बात सामने आ रही है कि उसने खेत में नींबू के पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली. इस घटना के सामने आते ही इलाके में बड़ा हंगामा मच गया. घटना के बाद गुस्साए परिजन शव को डिंड्रूड पुलिस स्टेशन ले आए और धरना शुरू कर दिया. उनका कहना है कि जब तक साहूकारों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता वह शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे.

साहूकार के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस स्टेशन के सामने करीब चार से पांच घंटे तक तनाव का माहौल रहा. आखिरकार पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और बालासाहेब कांबले, कांताबाई कांबले और भगवत वेताल के खिलाफ डिंड्रूड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया. मामला दर्ज होने के बाद परिजनों ने विरोध वापस ले लिया. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और साहूकारों द्वारा की गई इस घटना से इलाके में हंगामा मचा हुआ है.

