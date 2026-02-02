Maharashtra: चॉकलेट का लालच देकर 9 साल की मासूम से किया रेप, 70 साल के शख्स ने घर पर बुलाया

Maharashtra Rape News: महाराष्ट्र के बीड़ जिले के धारूर तालुका के दिंद्रुड इलाके से एक शर्मनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, यहां चॉकलेट का लालच देकर एक 70 साल के वृद्ध ने नौ साल की लड़की के साथ रेप किया. इस घटना से पूरे इलाके में गुस्से का माहौल है.

इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, धारूर तालुका के एक गांव में खेत मजदूरी करके आजीविका चलाने वाला एक परिवार रहता है. इस परिवार की नौ साल की बेटी चौथी क्लास में पढ़ रही है और 28 जनवरी को सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी. स्कूल जाने से पहले वह रास्ते में एक दोस्त से मिलने रुकी, तभी गांव के ही आरोपी बाबूराव केरबा निरडे ने उसे चॉकलेट देने का लालच दिया.

बच्ची ने मां को बताई आपबीती

आरोपी ने लड़की को चॉकलेट देने के बहाने घर बुलाया और वहां उसके साथ रेप किया. घटना के बाद आरोपी ने उसे बाहर छोड़ दिया. उसके बाद वह लड़की स्कूल गई. हालांकि, स्कूल से घर लौटने के बाद उसकी मां ने देखा कि लड़की के व्यवहार में अचानक बदलाव आया है. वह बहुत शांत, डरी हुई और बेचैन लग रही थी. मां ने उससे पूछताछ की तो लड़की ने अपनी मां को पूरी घटना बताई. इसके बाद मां ने तुरंत दिंद्रुड पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी बाबूराव केरबा निरडे के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

आरोपी को अदालत में पेश किया

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को अंबाजोगाई से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है. इस घटना से इलाके में गुस्सा व्यक्त किया जा रहा है और छोटी लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है. नागरिकों और अभिभावकों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है.