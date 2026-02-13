'भारत-बांग्लादेश के रिश्ते फिर होंगे मजबूत', तारिक रहमान की जीत पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी

दिल्ली में शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बांग्लादेश के चुनावी घटनाक्रम और भारत की संसद के हालिया सत्र पर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने एक तरफ बांग्लादेश में नई जिम्मेदारी संभालने वाले नेता को बधाई दी, तो दूसरी तरफ संसद सत्र को लेकर गंभीर सवाल भी उठाए.

बांग्लादेश के चुनावों को लेकर उन्होंने कहा, “मैं तारिक रहमान को बधाई देती हूं. मुझे उम्मीद है कि बांग्लादेश ने उन्हें जो बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जो उन्हें इतने प्रदर्शनों के बाद मिली है और जिस दौरान अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है, वे लोकतंत्र को बहाल करेंगे और भारत-बांग्लादेश संबंधों को फिर से मजबूत करेंगे. मुझे आशा है कि जब लोकतंत्र बहाल होगा, तो हमारे लंबे समय से चले आ रहे संबंध फिर गति पकड़ेंगे और वे इस क्षेत्र में नकारात्मक प्रभावों, खासकर पाकिस्तान से दूरी बनाए रखेंगे.”

उनके इस बयान को भारत-बांग्लादेश रिश्तों के संदर्भ में अहम माना जा रहा है. उन्होंने साफ संकेत दिया कि दोनों देशों के बीच पुराने और मजबूत संबंधों को आगे बढ़ाने की जरूरत है.

संसद सत्र पर तीखी टिप्पणी

संसद सत्र को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, “मैं कहूंगी कि जिस तरह हर नियम का उल्लंघन हुआ और संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की गई, उसके कारण यह सत्र इतिहास के पन्नों में दागदार अक्षरों में लिखा जाएगा. विपक्ष के नेता (एलओपी) की आवाज दबाने का प्रयास किया गया."

उन्होंने आगे कहा, "देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं और महिला सांसदों पर आरोप लगाए. हमने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होते देखा और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था. एक सांसद ने खड़े होकर पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ घृणित आरोप लगाए. यह सब देखना बेहद अफसोसजनक और शर्मनाक था.”

उन्होंने आगे कहा, “पूर्व सेना प्रमुख द्वारा लिखी गई एक किताब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना और उसे आपराधिक कृत्य बताना भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा. इस पूरे घटनाक्रम में मीडिया की भूमिका भी कम नहीं रही. मुझे उम्मीद है कि दूसरे सत्र में व्यापक चर्चा होगी."

उन्होंने कहा, "बजट से जुड़े कई अहम बिंदुओं की घोषणा की गई, लेकिन पिछले साल के बजट का क्या हुआ? आगामी बजट पर स्थायी समिति किस तरह चर्चा करेगी और आवंटित धनराशि का उपयोग कैसे होगा? मैं इन सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा की अपेक्षा करती हूं.”

प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ किया कि आने वाले सत्र में सरकार को इन मुद्दों पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हो सके.