रिक्शा ड्राइवर ने 10 साल की लड़की का हाथ पकड़ दबोचा, सहेली ने आंखों में मिट्टी डाल छुड़वाया

Maharashtra News: महाराष्ट्र के बदलापुर में हुई बच्ची से छेड़छाड़ की घटना राज्य में चर्चा का विषय बनी थी, जिसके बाद लोगों में गुस्से की लहर दौड़ गई थी. बावजूद नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं अब भी सामने आ रही हैं. ताजा मामला बदलापुर से सामने आया है, यहां ट्यूशन जाने वाली एक 10 साल की नाबालिग बच्ची के साथ एक रिक्शा ड्राइवर ने हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की. इस मामले में पुलिस ने POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक, बच्ची के विरोध करने के बावजूद रिक्शा ड्राइवर उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था. आखिरकार, सूझबूझ दिखाते हुए उसके साथ मौजूद उसकी दोस्त ने रिक्शा ड्राइवर से छुटकारा पाने के लिए रिक्शा ड्राइवर की आंखों में मिट्टी फेंकी और वहां से भाग गई. यह घटना बदलापुर पूर्व इलाके की है. घटना की जानकारी परिजनों को दी गई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.

आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कुछ ही घंटों में आरोपी को अंबरनाथ से गिरफ्तार कर लिया. बदलापुर पूर्व पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस निरीक्षक राजेश गज्जल ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में बच्चों से जुड़े अपराधों में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जा रही है.

मालाड में भी 5 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़

इसी बीच मुंबई के मालाड इलाके से भी एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक स्कूल के चपरासी पर पांच साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है. बताया गया कि आरोपी ने बच्ची को जान से मारने की धमकी देकर यह काम किया. जब पीड़िता के माता-पिता ने स्कूल प्रशासन से शिकायत की तो उन्हें आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई.

चपरासी और CEO पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

आरोप है कि स्कूल की बदनामी से बचने के लिए स्कूल के सीईओ ने बच्ची के माता-पिता को मामला बाहर न लाने की धमकी दी. इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मालाड पुलिस ने स्कूल के 30 साल के चपरासी अनिल पांचाल और स्कूल के 65 साल के सीईओ अनंत यज्ञीक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम की धारा 10, 17 और 21(2) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.