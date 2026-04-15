महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अचलपुर-परतवाड़ा इलाके से एक बेहद गंभीर यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग मामले ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है. पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी मोहम्मद अयाज और मोहम्मद तनवीर को हिरासत में ले लिया है. अदालत ने उसे 21 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेजा है. प्राथमिक जांच में पता चला है कि आरोपी AIMIM का कार्यकर्ता है और लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था.

बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई युवतियों के आपत्तिजनक वीडियो तेजी से फैल रहे थे. जांच के दौरान खुलासा हुआ कि इन वीडियो का इस्तेमाल कर लड़कियों को डराकर उनका शोषण किया जा रहा था. शुरुआत में पीड़िताओं ने डर और सामाजिक दबाव के चलते सामने आने से परहेज किया.

शिकायत के बाद पुलिस ने खुद लिया संज्ञान

जानकारी के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण पुलिस ने खुद ही शिकायत दर्ज कर कार्रवाई शुरू की. बिना किसी औपचारिक शिकायत के पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मुख्य आरोपी मोहम्मद अयाज और मोहम्मद तनवीर को गिरफ्तार कर लिया. स्थानीय सांसद डॉ. अनिल बोंडे के अनुसार, यह मामला किसी बड़े संगठित गिरोह से जुड़ा हो सकता है. उन्होंने बताया कि मोहम्मद अयान और मोहम्मद जोयान सहित अन्य आरोपियों ने 180 से अधिक लड़कियों के करीब 350 आपत्तिजनक वीडियो बनाए. इन वीडियो के जरिए उन्हें देह व्यापार में धकेलने के लिए ब्लैकमेल किया गया.

सख्त कार्रवाई की मांग हुई तेज

इस मामले में गहराई से जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने और आरोपियों पर मकोका (MCOCA) लगाने की मांग उठ रही है. राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी. वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और जांच पर नजर रखी जा रही है.

ये भी पढ़िए- 'न खुदा ही मिला, न विसाल-ए-सनम', नीतीश कुमार को लेकर बोले शरद पवार के नेता नसीम सिद्दीकी

पीड़िताओं की पहचान सुरक्षित रहेगी पुलिस

पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने साफ किया है कि सभी पीड़िताओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. महिला पुलिसकर्मियों की टीम सादे कपड़ों में तैनात की गई है, जो पीड़िताओं को सहयोग दे रही है. साथ ही लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों से बचें और सामाजिक सौहार्द बनाए रखें.

ये भी पढ़िए- 'मेरे परिवार और मुझ पर लगे आरोप मनगढ़ंत', रूपाली चाकणकर का अशोक खरात के साथ संबंधों पर बयान