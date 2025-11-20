महाराष्ट्र: नगरपालिका चुनाव में निर्विरोध चुने गए CM फडणवीस के भाई, इस सीट से किया था नामांकन
Maharashtra News: मुख्यमंत्री फडणवीस के कजिन भाई आल्हाद कलोती को निर्विरोध चुन लिया गया है. चिखलदरा नगर परिषद चुनाव में पहली बार अपना नामांकन दाखिल किया था.
महाराष्ट्र के अमरावती जिले की चिखलदरा नगरपालिका चुनाव में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कजिन भाई निर्विरोध चुन लिए गए हैं. राज्य में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनावों में इन दिनों निर्विरोध चुनावों का नया पैटर्न देखने को मिल रहा है. मुख्यमंत्री फडणवीस के ममेरे भाई आल्हाद कलोती ने इस सीट से ताल ठोकी थी. आल्हाद कलोती अब निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं.
सोलापुर जिले के अनगर नगर पंचायत चुनाव में 17 नगरसेवक निर्विरोध विजयी हुए. इसके बाद नगराध्यक्ष पद पर भी प्राजक्त पाटील निर्विरोध चुने गए. इसके बाद दोंडाई नगर परिषद में भाजपा नेता व मंत्री जयकुमार रावल की मातोश्री नगराध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुन ली गईं और 7 नगरसेवक भी निर्विरोध विजयी हुए. इस जीत में विधायक रवी राणा की अहम भूमिका नजर आई.
निर्विरोध चुने गए मुख्यमंत्री के भाई
अमरावती जिले की चिखलदरा नगरपालिका चुनाव में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कजिन भाई भी निर्विरोध चुनकर आए हैं. इस पूरे प्रयास में विधायक रवी राणा ने बड़ी भूमिका निभाई. चुनाव के बाद रवी राणा ने सीधे मुख्यमंत्री फडणवीस को फोन किया.
चिखलदरा नगर पालिका चुनाव में आल्हाद कलोती मैदान में थे. प्रभाग क्रमांक 10-B से नगरसेवक पद के लिए उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था. मुख्यमंत्री फडणवीस के चुलत ममेरे भाई आल्हाद कलोती को निर्विरोध विजयी कराने के लिए स्थानीय नेताओं ने कोशिशें कीं.
विधायक रवि राणा की पहल पर चुने गए निर्विरोध
इनमें विधायक रवी राणा ने पहल की और अंततः यह चुनाव निर्विरोध हो गया, जिसके कारण आल्हाद कलोती विजयी हुए. प्रभाग से उनके खिलाफ नामांकन भरने वाले उम्मीदवार ने अपना अर्ज वापस ले लिया, जिससे मुख्यमंत्री के ममेरे भाई निर्विरोध नगरसेवक बने.
पहली बार चुनाव लड़ने वाले आल्हाद कलोती की वजह से चिखलदरा नगर परिषद चुनाव सभी के लिए चर्चा का विषय बना हुआ था. लेकिन आज वे निर्विरोध विजयी घोषित हुए. उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए, जिससे उनकी जीत पक्की हो गई.
