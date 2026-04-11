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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: 2 साल से था बॉस से अफेयर, ब्रेकअप होते ही लड़की ने होटल के कमरे में लगाई फांसी

Maharashtra: 2 साल से था बॉस से अफेयर, ब्रेकअप होते ही लड़की ने होटल के कमरे में लगाई फांसी

Maharashtra News: महाराष्ट्र के अंबरनाथ में एक लड़की ने होटल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. लड़की का पिछले 2 सालों से अपने बॉस के साथ अफेयर था और अब उनका ब्रेकअप हो गया था.

By : एबीपी गुजराती डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 11 Apr 2026 04:17 PM (IST)
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  • अंबरनाथ के होटल में युवती ने की आत्महत्या, बॉस से अफेयर का मामला.
  • अकाउंटेंट सिमरन पाटिल का दो साल से चल रहा था कंपनी मालिक से संबंध.
  • ब्रेकअप के बाद सिमरन ने बॉस से मिलने होटल में की आखिरी मुलाकात.
  • बॉस के लौटने पर सिमरन ने की खुदकुशी, पुलिस ने शुरू की जांच.

Maharashtra News: महाराष्ट्र के अंबरनाथ से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक लड़की ने होटल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि लड़की का अपने ऑफिस के बॉस के साथ अफेयर था, जो हाल ही में टूट गया था.

मृतका की पहचान सिमरन पाटिल के रूप में हुई है, जो ग्लोब बिजनेस पार्क स्थित एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थी. बताया जा रहा है कि उसका अपने कंपनी के मालिक भगवान लोटे के साथ पिछले दो सालों से अफेयर चल रहा था. हालांकि, करीब दो महीने पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था, जिसके बाद सिमरन मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगी थी.

आखिरी बार बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी सिमरन

घटना वाले दिन सिमरन अपने बॉस के साथ आखिरी बार मिलने की इच्छा से एक होटल गई थी. जानकारी के मुताबिक, भगवान लोटे उसे होटल के कमरे में छोड़कर किसी काम से चला गया और वापस नहीं लौटा. सिमरन ने उसके लौटने का इंतजार किया और इस दौरान कई बार उसे फोन भी किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किए.

इस कारण लड़की ने लगाई थी फांसी

लंबे समय तक कोई जवाब न मिलने और निराशा के चलते सिमरन ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. जब काफी देर बाद भगवान लोटे वापस आया और दरवाजा नहीं खुला तो उसने होटल स्टाफ की मदद से दरवाजा खुलवाया. अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि सिमरन का शव फंदे से लटका हुआ मिला. घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची, पंचनामा कर शव को कब्जे में लिया और आगे की जांच शुरू कर दी. भगवान लोटे से देर रात तक पूछताछ की गई है.

 

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Published at : 11 Apr 2026 04:17 PM (IST)
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