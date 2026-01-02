Maharashtra: समलैंगिक रिलेशनशिप पर शक, लिव-इन पार्टनर ने डंडे से पीट-पीटकर मार डाला, आरोपी अरेस्ट
Maharashtra News: महाराष्ट्र के अकोला जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, यहां सेम-सेक्स रिलेशनशिप पर शक और बहस के कारण एक लड़के की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है.
Maharashtra News: महाराष्ट्र के पश्चिमी विदर्भ के अकोला जिले से एक चौंकाने वाली और गंभीर घटना सामने आई है, यहां अकोला शहर के मोती उमरी इलाके में सेम-सेक्स रिलेशनशिप पर शक और बहस के कारण एक लड़के की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है. इस घटना से पूरे शहर में हड़कंप मच गया है. इस घटना में 30 साल के किरण की मौत हो गई है और उसके लिविंग पार्टनर नितेश अरुण जंजाल (निवासी संजय नगर, मोती उमरी) पर उसकी हत्या का आरोप है. पुलिस ने नितेश को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है.
आखिर हुआ क्या था?
आज सुबह अकोला शहर के मोती उमरी इलाके के संजय नगर में नितेश जंजाल अचानक अपने घर से बाहर निकला और जोर-जोर से चिल्लाने लगा. उसने कहा, “किरण गिर गई है और मर गई है,” और इलाके के लोगों को मौके पर इकट्ठा कर लिया. इससे इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर सिविल लाइंस पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. जब घर की जांच की गई तो किरण के शरीर पर गंभीर चोटें मिलीं. पुलिस को मर्डर का शक था क्योंकि यह साफ था कि उसके सिर और चेहरे पर बुरी तरह मारा गया था.
पुलिस जांच में मर्डर का खुलासा
पुलिस ने नितेश जंजाल से पूछताछ शुरू की. जांच में पता चला कि किरण के साथ रहने वाले नितेश ने ही उसकी हत्या की है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पुलिस को शक है कि किरण की मौत सिर और चेहरे पर डंडे से गंभीर वार करने से हुई है. पुलिस ने बताया कि बॉडी को ऑटोप्सी के लिए सरकारी हॉस्पिटल भेज दिया गया है और ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद मौत की सही वजह साफ होगी.
क्या रिलेशनशिप का शक वजह थी?
मिली जानकारी के मुताबिक, किरण और नितेश जंजाल दोनों पिछले तीन साल से साथ रह रहे थे. शुरू में दोनों के बीच अच्छे दोस्त वाला रिश्ता बाद में सेम-सेक्स रिलेशनशिप में बदल गया. लेकिन, पिछले कुछ दिनों से उनके बीच लगातार बहस हो रही थी. आस-पास के लोगों से पता चला है कि दोनों इस शक में लड़ रहे थे कि अमोल का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है. कल रात भी दोनों के बीच इसी वजह से बहस हुई थी. देर रात नितेश के बाहर से खाना लाने के बाद बहस बढ़ गई और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसी वजह से यह बुरी घटना हुई.
आरोपी हिरासत में, आगे की जांच जारी
पुलिस ने आरोपी नितेश जंजाल को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है. सिविल लाइंस पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.
