Maharashtra: BJP के बड़े नेता को बिश्नोई गैंग ने दी धमकी, सिग्नल ऐप के जरिए मांगे 2 करोड़ रुपए

Akola Crime News: महाराष्ट्र के अकोला शहर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बिश्नोई गैंग के सदस्य शुभम लोणकर ने बीजेपी के एक बड़े नेता को 2 करोड़ रुपये की रंगदारी के लिए धमकी दी है. मिली जानकारी के मुताबिक, यह धमकी सिग्नल ऐप के माध्यम से बीजेपी के शहर अध्यक्ष को दी गई थी. धमकी में कहा गया कि अकोट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रकाश भारसाकले से दो करोड़ रुपये वसूल कर दो, अन्यथा तुम्हें और विधायक को नुकसान पहुंचाया जाएगा.

सूत्रों के मुताबिक, यह मामला बेहद गोपनीय तरीके से सामने आया और अकोला पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी. बीजेपी से जुड़े अधिकारी को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई है. लगभग तीन-चार दिन पहले धमकी कॉल आया था, जिसमें शुभम लोणकर ने स्पष्ट किया कि राशि वसूल न होने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

शुभम लोणकर कौन है?

शुभम लोणकर पहले भी विवादित घटनाओं में शामिल रहा है. वह अकोला जिले के अकोट तालुका के नेव्होरी गांव का निवासी है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उसके छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के संपर्क में रहा है. इससे पहले अकोला पुलिस ने उसे बंदूक तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था और 3 पिस्तौल व जिंदा कारतूस जब्त किए थे. शुभम लोणकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी भी ले चुका है.

मामले की जांच जारी

पुलिस के मुताबिक, शुभम लोणकर का नेटवर्क दुबई और अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराधियों तक फैला हुआ है. इसके अलावा उसके घर पर लंबे समय से ताला पड़ा हुआ है. अकोला पुलिस ने मामले की जांच जारी रखी है और कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से आरोपों की पुष्टि की जा रही है.

