Maharashtra: दहेज उत्पीड़न से टूटी जिंदगी! 23 साल की विवाहिता ने कुएं में कूदकर खत्म की जिंदगी

Maharashtra Woman Suicide Case: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के राहाता इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आया है, जहां दहेज के लिए उत्पीड़न से तंग आकर एक विवाहिता ने कुएं में कूदकर अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर ली है. यह घटना राहाता तालुका के एकरुखे में गांव मवं हुई, जिससे पूरे इलाके में तनाव और आक्रोश फैल गया है.

मृतका की पहचान प्रिया शुभम ढगे के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 23 साल है. आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे ससुराल वालों की तरफ से लगातार दहेज के लिए तंग किया जा रहा था. घर के निर्माण के लिए चार लाख रुपये की मांग को लेकर उस पर मानसिक और शारीरिक दबाव बनाया जा रहा था.

परिवार के तीन सदस्यों पर केस दर्ज

इस मामले में पति शुभम ढगे, ससुर राजेंद्र ढगे और सास प्रतिभा ढगे के खिलाफ राहाता पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

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जानकारी के मुताबिक, साल 2024 से 2026 के बीच महिला पर लगातार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न जारी थी. उत्पीड़न सहन न होने के कारण महिला ने यह कठोर कदम उठाया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

आत्महत्या से पहले लिखा भावुक पत्र

घटना के बाद एक पत्र भी पुलिस के हाथ लगा है, जो मृतका ने अपनी मौत से पहले लिखा था. इस पत्र में उसने अपने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पत्र में उसने लिखा है कि उसे सबसे ज्यादा मानसिक तकलीफ अपनी सास से मिली और उसका पति भी उसका साथ नहीं देता था.

उसने लिखा कि उसका पति उससे प्यार नहीं करता था और परिवार में हमेशा झगड़े होते थे. उसने अपनी बेटी “श्रेया” का जिक्र करते हुए कहा कि वह उसे बहुत याद करती है लेकिन अब वह उससे काफी दूर जा रही है और उसे अपनी ताई के भरोसे छोड़कर जा रही है.

पत्र में उसने यह भी कहा कि आज सब कह रहे हैं कि मैंने गलती की है, लेकिन मैंने चोरी नहीं की. पत्र में उसने ये भी लिखा के शुभम अब तुम मजे करो, मैं तुम्हारी लाइफ से चली गई हूं. मेरी आखिरी इच्छा एक ही है कि मेरी श्रेया का ध्यान रखना ताई. इसके अलावा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए. Sorry…Love you Shreya.

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