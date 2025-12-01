Solapur News: शादी के बाद मंदिर जा रहा था कपल, कार की ट्रक से हुई टक्कर, 5 लोगों की मौत
Solapur Accident News: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बारशी तालुका के पांगरी गांव में एक भीषण दुर्घटना की खबर सामने आई है, यहां एक कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई, जिसके कारण 5 लोगों की मौत हो गई.
Maharashtra Accident News: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बारशी तालुका के पांगरी गांव में एक भीषण दुर्घटना की खबर सामने आई है, यहां एक कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई, जिसके कारण 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. यह घटना तब हुई जब शादी के बाद नवविवाहित जोड़ा अपने परिवार के साथ देवदर्शन के लिए तुलजापुर जा रहा था. हादसे की खबर से पूरा इलाका चौंक गया.
कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई
बता दें कि बारशी तालुका पांगरी गांव के पास जांभलबेट पुल पर मालट्रक और कार की आमने-सामने हुई टक्कर में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. जानकारी के मुताबिक, गौतम कांबले, जया कांबले, संजय वाघमारे, सारिका वाघमार सहित एक अन्य महिला की मौके पर ही मौत हो गई.
4 दिन पहले ही हुई थी शादी
अनिकेत गौतम कांबले और मेघना अनिकेत कांबले की महज 4 दिन पहले शादी हुई थी. ये नवविवाहित लड़की-लड़का दोनों ही गंभीर रूप से घायल हैं. इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल नवविवाहित जोड़े को बारशी के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया.
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, 26 नवंबर को अनिकेत और मेघना दोनों की शादी हुई थी. इसलिए, इन दोनों को लेकर परिवार देवदर्शन के लिए तुलजापुर जा रहा था, लेकिन अचानक कार और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई. इसमें कार में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि नवविवाहित जोड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया है.
ट्रेन से उतरते ही महिला का बिगड़ा बैलेंस
एक और दुर्घटना की खबर महाराष्ट्र के मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन से सामने आई है, यहां शौचालय ढूंढते समय लंदन से आई 66 साल की 'एनआरआई' महिला की दुर्घटना में दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई. एक्सप्रेस से उतरते समय संतुलन बिगड़ने से महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की जगह में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी. महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL