Maharashtra News: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर तालुका के वालुज मेट्रोपॉलिटन इलाके के टिसगांव के खावड़ा डोंगर इलाके में सात साल की बच्ची को उसके सौतेले पिता के प्रताड़ित करने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यह घटना गुरुवार शाम के आसपास हुई. बच्ची की सूझबूझ और उसके पड़ोसियों की तत्परता से एक बड़ी मुसीबत टल गई.

मिली जानकारी के मुताबिक, संबंधित परिवार टिसगांव के खावड़ा डोंगर इलाके में रहता है. पीड़िता अपनी मां की पहली शादी से है और उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली है. मां और सौतेला पिता दोनों मजदूरी करते हैं. आरोप है कि घटना वाले दिन, जब मां काम पर बाहर गई थी तो नशे में धुत सौतेले पिता ने लड़की को घर पर अकेला देखकर उसके कपड़े उतारे उसे अपनी गोद में बिठाया और उसे गलत तरीके से छूने लगा. लड़की चिल्लाई, लेकिन आरोपी ने उसे नहीं छोड़ा. खुद को बचाने के लिए लड़की ने अपने सौतेले पिता का हाथ काट लिया और मौका पाकर वहां से भाग गई.

आरोपी को पकड़कर पीटा

लड़की के चिल्लाने और भागने की आवाज सुनकर इलाके की महिलाएं इकट्ठा हो गईं और आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी. नशे में होने की वजह से आरोपी उसका पीछा नहीं कर सका. लड़की सीधे पड़ोसी के घर भाग गई. मौके पर पहुंचकर वालुज MIDC पुलिस स्टेशन की टीम ने लड़की को कस्टडी में लेकर आगे की मेडिकल जांच के लिए भेजा. मेडिकल जांच में लड़की के शरीर पर चोट के निशान और काटने के निशान पाए गए. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पहले भी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहा था.

POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज

इस मामले में वालुज MIDC पुलिस स्टेशन में POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर उसका मेडिकल टेस्ट करवा चुकी है और आगे की जांच कर रही है. इस घटना से इलाके में गुस्सा व्याप्त है और लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.