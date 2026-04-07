मिडिल ईस्ट में तनाव का असर, कपास की कीमतों में उछाल, 8 हजार के पार पहुंचा प्रति क्विंटल का भाव

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध की वजह से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, इसकी वजह से कपास की कीमतों बड़ी उछाल देखी गई है. महाराष्ट्र के अमरावती जिले में कपास के दामों में अचानक बड़ी तेजी देखने को मिली है. कपास के भाव एक ही दिन में करीब 700 से 800 रुपये बढ़कर 8300 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं.

दरअसल, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसी प्रमुख व्यापारिक समुद्री मार्गों पर अनिश्चितता के कारण माल ढुलाई महंगी हो गई है, जिस कारण भारत में भी सूती वस्त्र और कपास की लागत में उछाल देखी गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में रूई (कॉटन) के दाम 71 सेंट प्रति पाउंड तक पहुंचने के कारण कपास को पहली बार बड़ी मजबूती मिली है.

विशेषज्ञों ने क्या कहा?

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में रूई (कॉटन) के दाम 71 सेंट प्रति पाउंड तक पहुंचने के कारण कपास को पहली बार बड़ी मजबूती मिली है. वहीं, अमेरिकी डॉलर की कीमत में बढ़ोतरी से कमोडिटी मार्केट में तेजी आई, जिसका सीधा असर कपास के भाव पर पड़ा.

धागों की कीमतों में 30-35 फीसदी बढ़ोत्तरी

इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण पॉलिएस्टर कपड़ा बनाना महंगा हो गया है. इससे कपास की मांग बढ़ी है. व्यापारियों का कहना है कि बाजार में धागे की कीमतों में 30 से 35 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है. तेल के दाम बढ़ने से सरकी (कपास बीज) के भाव भी बढ़े हैं, जिससे कपास को बाजार में और मजबूती मिली है.

बहुत कम किसानों को मिलेगा बढ़ी कीमतों का लाभ

हालांकि, इस तेजी का फायदा बहुत कम किसानों को मिल पाएगा, क्योंकि अधिकांश किसानों ने अपना कपास पहले ही सीसीआई (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) के केंद्रों पर बेच दिया था. जिस वजह से अब अधिकांश किसानों को बढ़ी हुई कीमतों का फायदा नहीं मिल पाएगा.