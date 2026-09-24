महादेव बेटिंग ऐप: वांटेड अभिषेक कुमार गिरफ्तार, आपत्तिजनक सामग्री बरामद

महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप घोटाले के मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है. जांच एजेंसी ने मुख्य आरोपियों में से एक और वांछित आरोपी अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया है. उसे दुबई से भारत लौटने के तुरंत बाद हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दबोच लिया गया.

अब तक की जांच में सामने आया है कि अभिषेक कुमार महादेव बुक के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ संचालन, अलग-अलग पैनलों के बीच समन्वय काम भी देखता था. वोन रकम की वसूली और सट्टेबाजी से अर्जित अवैध रकम से दुबई में अचल संपत्तियां खरीदने में सक्रिय रूप से शामिल था.

अभिषेक कुमार के कब्जे से आपत्तिजनक सामान भी बरामद

गिरफ्तारी के तुरंत बाद की गई तलाशी में उसके कब्जे से कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद कर जब्त की गई. सीबीआई के मुताबिक, जब्त सामग्री प्रथम दृष्टया महादेव बेटिंग ऐप के संचालन में अभिषेक कुमार की सक्रिय भूमिका की ओर इशारा करती है. जांच में यह भी सामने आया है कि वह मामले के अन्य मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर और शुभम सोनी के साथ मिलकर काम करता था.

हैदराबाद की स्थानीय अदालत में अभिषेक की पेशी

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को हैदराबाद के स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सीबीआई को तीन दिन की स्थानांतरण हिरासत मिली. इसके बाद उसे रायपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया.

छत्तीसगढ़ की 13 FIR सीबीआई को सौंपी गईं

महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े छत्तीसगढ़ के अलग-अलग पुलिस थानों में दर्ज 13 FIR राज्य सरकार ने सीबीआई को जांच के लिए सौंपे थे. सीबीआई ने इन सभी मामलों को अपने हाथ में लेकर जांच शुरू की. अब तक सीबीआई इस मामले में 100 आरोपियों के खिलाफ 8 आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है. इनमें महादेव बेटिंग ऐप के मुख्य संचालक, पैनल संचालक, हवाला संचालक और छत्तीसगढ़ सरकार के कुछ सरकारी कर्मचारी शामिल हैं.

फरार आरोपियों का पता लगाने के लिए CBI की जांच जारी

सीबीआई फरार आरोपियों का पता लगाने के लिए आगे भी जांच कर रही है. महादेव बेटिंग ऐप के मुख्य संचालकों को भारत वापस लाकर मुकदमे का सामना कराने के प्रयास भी किए जा रहे हैं. सीबीआई के मुताबिक, अब तक 7 रेड कॉर्नर नोटिस और 2 प्रत्यर्पण प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं. वहीं, दो आरोपियों के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्रवाई जारी है. CBI ने कहा है कि अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों में शामिल सभी लोगों को कानून के दायरे में लाने और इस गतिविधि से अर्जित अपराध की रकम का पता लगाने के लिए जांच जारी रहेगी.

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