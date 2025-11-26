रायसेन: 6 साल की मासूम से रेप को लेकर गुस्सा लोगों ने किया चक्का जाम, SP को पद से हटाया गया

मध्यप्रदेश के रायसेन जिले के गौहरगंज में 6 साल की बच्ची से रेप की घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है. वारदात को चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है. इस देरी ने न सिर्फ लोगों में गुस्सा बढ़ाया है, बल्कि पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

घटना के बाद से ही जिले में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है. अलग-अलग इलाकों में चक्काजाम किया जा रहा है, जिससे आम लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने जगह-जगह धरने दिए और प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और पीड़िता को न्याय दिलाया जाए.

मोहन यादव ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक

जानकारी के अनुसार, बढ़ते जनआक्रोश और घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुद मोर्चा संभाला. मंगलवार (25 नवंबर) रात करीब 8:15 बजे वे भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय (PHQ) पहुंचे. यहां उन्होंने मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस और भोपाल पुलिस कमिश्नर सहित शीर्ष अधिकारियों के साथ आपातकालीन बैठक बुलाई.

किसी भी मामले में बर्दाश्त नहीं होगी लापरवाही- मुख्यमंत्री

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने सवाल उठाया कि चार दिन बाद भी आरोपी फरार कैसे है और पुलिस अब तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई. सीएम ने चक्काजाम के दौरान पुलिस की कमजोर प्रतिक्रिया पर भी कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि ऐसे संवेदनशील मामले में लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

एसपी पंकज पांडेय को पद से हटाने का जारी किया आदेश

बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई करते हुए रायसेन एसपी पंकज पांडेय को पद से हटाने का आदेश जारी किया. इसके साथ ही उन्हें मुख्यालय अटैच किया जाएगा. सीएम ने साफ निर्देश दिए कि इस मामले में लापरवाही के लिए किसी को बख्शा नहीं जाएगा.

इसी क्रम में उन्होंने मिसरोद थाना प्रभारी संदीप पवार और टीला जमालपुरा के कार्यवाहक निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह को भी हटाने के निर्देश दिए. सरकार का कहना है कि जांच को तेज किया जाएगा और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कानून के हवाले किया जाएगा. फिलहाल पूरे जिले में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होगा और पीड़ित बच्ची को न्याय मिलेगा.

