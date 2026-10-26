येवला: लव मैरिज का गुस्सा, दोनों पक्षों में मारपीट, 7 से 8 लोग घायल

महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित येवला शहर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आ रही है. यहां एक शादी समारोह के दौरान लव मैरिज से नाराज दूल्हे और उसके परिवार वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की. मामले को लेकर दोनों पक्षों में हिंसप झड़प हो गई जिसमें 7-8 लोग घायल हो गए. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.

बताया जा रहा है कि दुल्हन पक्ष के लोग दोनों की कोर्ट मैरिज के बाद से ही नाराज चल रहे थे और मौका मिलते ही गुस्से में इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

क्या है मामला?

नासिक जिले के येवला शहर के ऋषभ दीपक भागुंडे का निफाड तालुका के रामपुर नैताले की एक युवती के साथ प्रेम संबंध था. दोनों ने सितंबर में घर से भागकर शादी कर ली थी. दो महीने बाद, दूल्हे के परिवार ने एक पारंपरिक शादी समारोह आयोजित करने का फैसला किया. इस समारोह में 100 से 200 रिश्तेदारों को शामिल होने के लिए बुलाया गया था. यह कार्यक्रम रविवार (25 अक्टूबर) को येवला शहर के एक शादी समारोह स्थल (लॉन) पर आयोजित किया गया था.

क्या है आरोप?

आरोप है कि पहले ही लव मैरिज से नाराज दुल्हन के रिश्तेदार भी डीजल का डब्बा लेकर समारोह में पहुंच गए. उन्होंने दूल्हे और उसके परिवार वालों पर डीजल डाल दिया और उन्हें आग लगाने की कोशिश की. इसके अलावा, वहां मौजूद मेहमानों के साथ भी मारपीट की गई. जब दूल्हे के परिवारवालों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो दोनों पक्षों के बीच भीषण हाथापाई हो गई, जिससे इस घटना में 7 से 8 लोग घायल हुए हैं.

जांच शुरू

इस घटना को वहां मौजूद बारातियों ने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया. इस बीच, येवला शहर पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली और वो तुरंत मौके पर पहुंचे और संदिग्धों को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ये घटना अब येवला शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है. पुलिस की जांच के बाद ही मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी.