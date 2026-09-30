कश्मीर में मारा गया लश्कर का आतंकी, पहलाम में पिता को खोने वाली महिला बोली- 'आज सबसे...'

जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन से जुड़े एक आतंकी को मार गिराया गया है. भारत के सुरक्षाबलों के लिए यह एक बड़ी कामयाबी है. आतंकवादी मोहम्मद आसिफ उर्फ ​​हाशिम मूसा का शव कोराग में एक मुठभेड़ के बाद मिला है. पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक्शन लेते हुए भारतीय इंटेलिजेंस ने जिन आतंकियों को 'वॉन्टेड' लिस्ट में शामिल किया था, उनमें हाशिम मूसा का भी नाम था. इस सफलता के बाद पहलगाम में अपनों को खोने वालों के चेहरे पर कुछ खुशी आई है.

पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदाले की बेटी असावरी जगदाले कहती हैं, "मैं आज के दिन को सबसे खुशी का दिन मानती हूं. 22 अप्रैल 2025 को हमारे लोगों को बहुत बेरहमी से मार दिया गया था. 26 लोगों की जान चली गई थी. धर्म पूछने के बाद 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी. आज यह जानकर कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड मुठभेड़ में मारा गया है, मुझे लगता है कि यह देश के लिए सबसे खुशी का दिन होना चाहिए."

यह भी पढ़ें: 'महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ध्वस्त', शिवसेना UBT नेता की हत्या पर विपक्ष ने सरकार को घेरा

#WATCH | Pune, Maharashtra: On the recovery of the body of Pakistan-based Lashkar-e-Taiba terrorist Mohammad Asif alias Hashim Musa, who was wanted in connection with the Pahalgam terror attack, following an encounter in Korag, the daughter of deceased Pahalgam terror attack… pic.twitter.com/SqnZwkGNuj — ANI (@ANI) September 30, 2026

'आतंकवाद अक्सर अंदर से ही पनपता है'

पहलगाम में अपने पिता को खोने वालीं असावरी जगदाले ने कहा, "मैं इस ऑपरेशन में शामिल हमारी सेना और खुफिया एजेंसियों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जो इस पर काम कर रहे हैं, और मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि आप अपना अच्छा काम जारी रखें. सभी परिवारों, अपने परिवार और अपनी तरफ से, मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूं. आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि 22 अप्रैल जैसा दिन दोबारा कभी न आए. आतंकवाद अक्सर अंदर से ही पनपता है."

यह भी पढ़ें: अखिलेश ने धनराज नथवानी को बनाया उम्मीदवार, प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'आपका आना...'