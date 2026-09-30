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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकश्मीर में मारा गया लश्कर का आतंकी, पहलाम में पिता को खोने वाली महिला बोली- 'आज सबसे...'

कश्मीर में मारा गया लश्कर का आतंकी, पहलाम में पिता को खोने वाली महिला बोली- 'आज सबसे...'

असावरी जगदाले ने कहा कि आतंकी के मारे जाने की खबर सुनकर वह बहुत खुशी महसूस कर रही हैं. उन्होंने इंडियन आर्मी और इंटेलिजेंस को धन्यवाद अदा किया है और कहा है कि एक और पहलगाम कभी नहीं होना चाहिए.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 30 Sep 2026 02:17 PM (IST)
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जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन से जुड़े एक आतंकी को मार गिराया गया है. भारत के सुरक्षाबलों के लिए यह एक बड़ी कामयाबी है. आतंकवादी मोहम्मद आसिफ उर्फ ​​हाशिम मूसा का शव कोराग में एक मुठभेड़ के बाद मिला है. पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक्शन लेते हुए भारतीय इंटेलिजेंस ने जिन आतंकियों को 'वॉन्टेड' लिस्ट में शामिल किया था, उनमें हाशिम मूसा का भी नाम था. इस सफलता के बाद पहलगाम में अपनों को खोने वालों के चेहरे पर कुछ खुशी आई है.

पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदाले की बेटी असावरी जगदाले कहती हैं, "मैं आज के दिन को सबसे खुशी का दिन मानती हूं. 22 अप्रैल 2025 को हमारे लोगों को बहुत बेरहमी से मार दिया गया था. 26 लोगों की जान चली गई थी. धर्म पूछने के बाद 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी. आज यह जानकर कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड मुठभेड़ में मारा गया है, मुझे लगता है कि यह देश के लिए सबसे खुशी का दिन होना चाहिए."

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'आतंकवाद अक्सर अंदर से ही पनपता है'

पहलगाम में अपने पिता को खोने वालीं असावरी जगदाले ने कहा, "मैं इस ऑपरेशन में शामिल हमारी सेना और खुफिया एजेंसियों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जो इस पर काम कर रहे हैं, और मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि आप अपना अच्छा काम जारी रखें. सभी परिवारों, अपने परिवार और अपनी तरफ से, मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूं. आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि 22 अप्रैल जैसा दिन दोबारा कभी न आए. आतंकवाद अक्सर अंदर से ही पनपता है."

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 30 Sep 2026 02:17 PM (IST)
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