Latur Municipal Election Result 2026 Live: लातूर में 14 साल पुराना इतिहास दोहरा पाएगी कांग्रेस? या बीजेपी मारेगी बाजी! 10 बजे से शुरू होगी गिनती

Latur Municipal Election Result 2026 Live: लातूर में 14 साल पुराना इतिहास दोहरा पाएगी कांग्रेस? या बीजेपी मारेगी बाजी! 10 बजे से शुरू होगी गिनती

Latur Municipal Corporation Election 2026 Live: लातूर में मतगणना के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर हैं. नगर आयुक्त और अधिकारियों ने सभी 70 वार्डों में मतगणना केंद्रों की व्यवस्था सुनिश्चित की है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 16 Jan 2026 07:07 AM (IST)

Latur Municipal Corporation Election Results 2026 Live Updates
Latur Municipal Election Result 2026 Live
महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में स्थित लातूर सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (LCMC) के 2026 नगर निगम चुनावों का मतगणना शुक्रवार, 16 जनवरी 2026, सुबह 10 बजे से शुरू होगा. यह मतगणना 70 वार्डों में चुने गए कॉर्पोरेटरों के लिए की जाएगी और दिनभर जारी रहने की संभावना है.

LCMC की स्थापना 25 अक्टूबर 2011 को हुई थी, जब लातूर नगर परिषद को नगर निगम में बदल दिया गया. नगर निगम की विधानसभा 70 वार्डों में विभाजित है और प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व एक चुने हुए कॉर्पोरेटर करता है. कॉर्पोरेशन की आम सभा दोहरी शासन प्रणाली के तहत संचालित होती है, जिसमें मेयर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है और उसे कॉर्पोरेटरों में से चुना जाता है.

पिछले चुनावों में 2012 में इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) बहुमत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी और उसने 49 सीटें जीतीं, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने 13 सीटें, शिवसेना ने 6 और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) ने 2 सीटें जीतीं. 2017 के नगर निगम चुनाव में राजनीतिक संतुलन में बदलाव आया और भारतीय जनता पार्टी (BJP) 36 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि INC 33 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही और NCP को केवल 1 सीट मिली. इसके बाद के चुनाव कानूनी और प्रशासनिक कारणों से टाले गए, जिसमें पूरे महाराष्ट्र में वार्डों का पुनर्गठन और आरक्षण से जुड़े मुद्दे शामिल थे.

मेयर पद पर अब तक रहे प्रमुख नेता प्रो. स्मिता खानापुरे (INC) 2012 से 2014 तक, अख्तर शेख (INC) 2014 से 2016 तक, दीपक सुळ 2016 से 2017 तक, सुरेश पवार (BJP) 2017 से 2019 तक और विक्रांत गोजमगुंडे (INC) 2019 से 2022 तक रहे. चुने हुए कार्यकाल खत्म होने के बाद मेयर पद खाली रहा और प्रशासनिक नियंत्रण नगर आयुक्त के पास रहा.

मतगणना के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. नगर आयुक्त और अधिकारियों ने सभी 70 वार्डों में मतगणना केंद्रों की व्यवस्था सुनिश्चित की है. चुनाव विश्लेषकों के अनुसार, इस बार का चुनाव लातूर नगर निगम में राजनीतिक संतुलन के लिहाज से निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि पिछले चुनावों में BJP और INC के बीच अंतर काफी सीमित था. मतगणना शुरू होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कौन सा दल, BJP, INC, NCP या अन्य गठबंधन, नगर निगम पर नियंत्रण हासिल करेगा.

मतगणना के दौरान हर वार्ड के परिणाम क्रमशः जारी किए जाएंगे और नतीजे शाम तक पूरी तरह साफ हो जाएंगे. यह चुनाव लातूर की शहरी राजनीति और स्थानीय प्रशासन में अगले पांच वर्षों के लिए दिशा तय करेगा. 

