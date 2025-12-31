महाराष्ट्र के लातूर नगर निगम (एलएमसी) चुनाव को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं पर अब विराम लग गया है. लंबे समय से जिस भाजपा-राकांपा गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही थीं, वह अब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है. भाजपा ने साफ कर दिया है कि वह लातूर नगर निगम की सभी 70 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी.

मंगलवार (30 दिसंबर) को नामांकन पत्र दाखिल करने के आखिरी दिन भाजपा के चुनाव प्रभारी और राज्य के पूर्व मंत्री संभाजीराव पाटिल नीलांगेकर ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि भाजपा ने राकांपा के साथ गठबंधन को लेकर गंभीर प्रयास किए थे, लेकिन बात नहीं बन सकी.

राकांपा के अंदरूनी मतभेद बनी वजह

नीलांगेकर के मुताबिक, जिले में राकांपा के कई वरिष्ठ नेता गठबंधन के पक्ष में थे और उन्होंने इसके लिए इच्छा भी जताई थी. हालांकि, पार्टी के दूसरे और तीसरे स्तर के पदाधिकारियों के विरोध की वजह से यह गठबंधन साकार नहीं हो पाया. उन्होंने दावा किया कि इन्हीं अंदरूनी मतभेदों के कारण बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी.

भाजपा नेता ने यह भी कहा कि राकांपा के कई बड़े चेहरे, जिनमें मंत्री बाबासाहेब पाटिल, पूर्व मंत्री संजय बंसोड़े और एमएलसी विक्रम काले शामिल हैं, गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक थे. इसके बावजूद पार्टी नेतृत्व के साथ खड़े कुछ पदाधिकारियों ने इस समझौते को कथित तौर पर नाकाम कर दिया.

नाम नहीं लिए, लेकिन दी नसीहत

गठबंधन टूटने के लिए जिम्मेदार लोगों के नाम लेने से नीलांगेकर ने इनकार कर दिया. हालांकि उन्होंने राकांपा के जिला नेतृत्व को सलाह दी कि वे ऐसी ताकतों से सतर्क रहें जो भविष्य में भी राजनीतिक तालमेल को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी भाजपा

भाजपा विधायक ने साफ शब्दों में कहा कि अब पार्टी पूरी तैयारी और दमखम के साथ एलएमसी चुनाव लड़ेगी. उनका कहना था कि भाजपा जनता के मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगी और अकेले ही जीत हासिल करने का प्रयास करेगी.