कुणाल कामरा की बढ़ेंगी मुश्किलें? विवादित टिप्पणी मामले में प्रिविलेज कमेटी ले सकती है फैसला

स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. महाराष्ट्र विधान परिषद की प्रिविलेज कमेटी ने एकनाथ शिंदे पर कथित विवादित टिप्पणी के मामले में कामरा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला चला रही है. बुधवार (04 फरवरी) को उन्हें कमेटी के सामने सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होना था, लेकिन खबर लिखे जाने तक वे उपस्थित नहीं हुए.

प्रिविलेज कमेटी के प्रमुख प्रसाद लाड ने बताया कि एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी का मुद्दा विधान परिषद में विधायक प्रवीण दरेकर और श्रीकांत भारतीय ने उठाया था. इसके बाद कमेटी ने कुणाल कामरा को नोटिस जारी किया था. कामरा ने अपने वकील के जरिए जवाब देते हुए कहा था कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया और उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी. हालांकि कमेटी ने इस जवाब को जांच से भटकाने वाला बताया.

20 दिन पहले कुणाल कामरा को दिया गया था नोटिस

करीब 20 दिन पहले कमेटी ने कामरा को दोबारा नोटिस भेजकर 4 फरवरी 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया था, लेकिन वे अब तक कमेटी के सामने पेश नहीं हुए हैं. नियमों के अनुसार, विशेषाधिकार हनन के मामले में संबंधित व्यक्ति को तीन बार नोटिस जारी किया जाता है. यदि पहले नोटिस पर वह पेश नहीं होता है, तो दो और नोटिस भेजे जाते हैं. तीनों नोटिस के बाद भी अनुपस्थित रहने पर कमेटी उसके खिलाफ निर्णय ले सकती है.

कुणाल कामरा को कमेटी के सामने पेश होना अनिवार्य- प्रसाद लाड

कमेटी का कहना है कि जिस पर भी विशेषाधिकार हनन का आरोप होता है, उसे सफाई देने का पूरा मौका दिया जाता है. सुनवाई के दौरान कुणाल कामरा अपने वकील के साथ उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन उनकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति बयान दर्ज नहीं करा सकता. उन्हें व्यक्तिगत रूप से कमेटी के सामने पेश होकर बयान देना होगा. प्रसाद लाड ने यह भी कहा कि अगर कुणाल कामरा सुरक्षा की मांग करते हैं तो उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन कमेटी के सामने पेश होना अनिवार्य होगा.