Kolhapur Results 2026: कोल्हापुर की हाई वोल्टेज सीट पर शिंदे सेना ने हासिल की जीत, कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका
Kolhapur Nagar Nigam Results 2026: कोल्हापुर नगर निगम के लिए महायुति और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर चल रही थी. हालांकि शिंदे सेना ने अब जीत हासिल कर ली है.
महाराष्ट्र स्थित कोल्हापुर में शिवसेना शिंदे गुट के शरंगधर देशमुख ने वार्ड नंबर नौ से जीत हासिल की है. इस वार्ड में कोल्हापुर नगर निगम चुनावों में यह हाई-वोल्टेज मुकाबला माना जा रहा था.शिंदे सेना के प्रत्याशी की जीत कांग्रेस नेता सतेज पाटिल के लिए एक झटका है. शरंगधर देशमुख शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए थे.
हालांकि, शरंगधर देशमुख ने कड़ी टक्कर में राहुल माने को हरा दिया. इसलिए, इसे उनकी बड़ी जीत माना जा रहा है. कोल्हापुर नगर निगम के लिए महायुति और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर चल रही है. इसलिए, नगर निगम पर कौन झंडा फहराएगा, इसे लेकर उत्सुकता चरम पर है.
कोल्हापुर में प्रमुख मुकाबले
कोल्हापुर नगर निगम चुनावों में प्रमुख मुकाबलों में शिंदे की शिवसेना के अजय इंगवाले ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के दत्ता टिपुगडे हार गए. बीजेपी की अर्चना उत्तम कोराने भी विजयी रहीं, वहीं कांग्रेस की प्रणोति पाटिल हार गईं. वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस के सभी चार उम्मीदवारों ने जीत हासिल की. जनसुराज्य के अक्षय जर्ग वार्ड नंबर 10 से विजयी हुए. जन स्वराज शक्ति पार्टी ने भी कोल्हापुर नगर निगम चुनावों में अपना खाता खोला. सेना ठाकरे गुट के जिला प्रमुख रविकिरण इंगवले के भाई राहुल इंगवले हार गए. इसी बीच, कांग्रेस की दीपा मगदूम आगे चल रही हैं, जबकि बीजेपी की पूर्वा राणे पीछे हैं.
