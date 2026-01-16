Kolhapur Municipal Corporation Election Results 2026 Live Updates: कोल्हापुर का किंग कौन? कुछ देर में शुरू होगी मतगणना
LIVE
Background
कोल्हापुर महानगर पालिका (KMC) चुनाव के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 10 बजे शुरू होगी. कोल्हापुर के महानगर पालिका चुनाव पूरे राज्य में हुए महानगर पालिका चुनावों का हिस्सा थे, जिसमें 29 निगमों और लगभग 2,869 सीटों पर चुनाव हुए, जहाँ 3.48 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर 15 जनवरी को वोट डालने के लिए योग्य थे. गिनती पूरे दिन चलेगी और अधिकारी वार्ड-वार नतीजे जारी करेंगे.
कोल्हापुर महानगर पालिका 2026 के चुनावों के लिए, चुनाव अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर तैयारी पूरी कर ली थी. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) 593 पोलिंग स्टेशनों पर पहुँचाई गईं, साथ ही बैकअप भी रखे गए, और चुनावी धांधली को रोकने और मतदान के दिन व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड और एक समर्पित साइबर टीम सहित सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था.
कोल्हापुर के चुनावी माहौल में इस बार मतदाताओं की संख्या बढ़ी, जिसमें नई जेनरेशन Z के वोटर और कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 4,94,711 थी, जिससे भारी मतदान की उम्मीद थी. स्थानीय नागरिक निकायों ने भागीदारी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने और नागरिकों को इन चुनावों में इस्तेमाल होने वाली मल्टी-मेंबर वार्ड प्रणाली के बारे में सूचित करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाए.
चुनाव से पहले, राजनीतिक दलों ने सीट-बंटवारे की व्यवस्था की और लक्षित प्रचार किया. महायुति गठबंधन - जिसमें BJP, शिवसेना गुट और NCP शामिल हैं - ने कोल्हापुर में अपनी महानगर पालिका चुनाव रणनीति के तहत अपने सहयोगियों के बीच सीटों के आवंटन की घोषणा की.
