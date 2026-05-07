कोल्हापुर में इंसानियत शर्मसार! नाबालिग के साथ 5 सालों तक परिवार वालों ने किया यौन शोषण

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र राज्य में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. हाल ही में कोल्हापुर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ उसके अपने ही परिवार वालों ने कई सालों से यौन शोषण किया.

आरोप है कि पीड़िता के पिता, मामा और नाबालिग चचेरे भाई ने पिछले पांच सालों से उसके साथ गलत हरकतें कीं. इस घटना के बाद पूरे इलाके में गुस्सा और चिंता का माहौल है.

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित लंबे समय से मानसिक और शारीरिक शोषण झेल रही थी. घर के ही लोगों द्वारा बार-बार किए जा रहे इस घिनौनी हरकत से वह अंदर ही अंदर टूट चुकी थी. डर और बदनामी के कारण वह लंबे समय तक किसी को कुछ बता नहीं पाई.

Maharashtra: 25 लाख और 21 तोला सोना देने के बाद भी नहीं थमा उत्पीड़न, महिला ने उठाया खौफनाक कदम

आखिरकार जब लड़की की सहनशक्ति होने लगी तब उसने हिम्मत जुटाकर अपनी मां को पूरी आपबीती सुनाई. बेटी की बात सुनकर मां को काफी गहरा सदमा लगा. इसके बाद उन्होंने बिना देर किए पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया.

शाहूपुरी पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

बाद में पीड़िता की मां उसे लेकर सीधे शाहूपुरी पुलिस स्टेशन पहुंची और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही शाहूपुरी पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी.

पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि वह इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को जल्द ही सजा दी जाएगी. वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चियों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

BJP में जाने के दावों पर खुलकर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी! कहा- 'काफी समय से चुप थी लेकिन...'